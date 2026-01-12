Salió campeón con Messi en el Barcelona, estuvo preso y ahora podría volver a las canchas tras casi dos años de retiro

Dani Alves, exjugador de la selección de Brasil y Barcelona, fue oficializado como copropietario del Sporting Clube de Sao Joao de Ver, un equipo que milita en la tercera división de la liga de Portugal. De esta forma, el defensor, que ganó una numerosa cantidad de títulos en el elenco culé, vuelve a estar ligado al fútbol tras su reciente absolución judicial en España.

El acuerdo entre Alves y el club portugués se firmó el primer día del 2026 y dentro de ese contrato se contempló la adquisición del 50% de la Sociedad Anónima Deportiva del club luso, que, entre los objetivos inmediatos, apunta a ascender a la segunda división. Otro ítem que se reveló es que la transacción le permite al exjugador y al grupo de inversores que está con él hacerse cargo del 100% del paquete accionario al finalizar la temporada en curso.

La institución fundada en 1929, con sede en Santa María da Feira, al norte de Lisboa, atraviesa un presente sumamente crítico: se encuentra en la última posición de la liga, con solo 13 puntos y este sábado perdió por 4-0 contra AD Fafe. Esta situación apremiante requiere de una intervención inmediata en cuestiones futbolísticas, es por eso que Dani Alves tomó la batuta y tendrá la difícil misión de revertir este presente.

“Una nueva página escrita con firmeza, actitud y amor. Esta casa ahora también es tuya”, afirmó el club en su cuenta de Instagram, dándole la bienvenida a uno de los jugadores más importantes de la historia del Barcelona.

Además de su función como directivo y hombre responsable de las decisiones futbolísticas y empresariales del club, Dani Alves se ilusiona con jugar seis meses y así ponerle punto final a su carrera futbolística. Cabe destacar que el lateral derecho no compite oficialmente desde principios de 2023, cuando firmó contrato con los Pumas de la UNAM.

En un proyecto más ambicioso, no se descarta que Alves también sea director técnico de la entidad ya que cuenta con la licencia UEFA “A” que lo habilita a desempeñar dicha función. “Vengo a intentar construir con ustedes una gran historia”, declaró el brasileño ante la afición local, subrayando su compromiso de residir en Portugal para supervisar el proyecto.

“Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de alguien que ha conquistado el mundo y el alma de un club que nunca ha dejado de creer. Dani Alves aporta una visión global, una mentalidad ganadora y ambición. São João de Ver ofrece identidad, comunidad y una historia construida con esfuerzo y verdad. Juntos, transforman lo que ya es grande en un proyecto más grande, sostenible e inspirador”, destacó el club portugués que acudió a la experiencia de Dani Alves para renacer futbolísticamente.

El regreso de Dani Alves al fútbol internacional se produce tras un proceso judicial que lo llevó a permanecer 14 meses en prisión preventiva en España bajo acusaciones de agresión sexual.

En dicha instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una absolución unánime por falta de pruebas, revocando la sentencia inicial de cuatro años y medio. Tras recuperar su libertad, el exjugador del Barcelona y la Juventus retomó sus proyectos empresariales y deportivos, desembocando en esta inversión en el fútbol portugués.

Tras cumplir su condena en prisión, Dani Alves cambió completamente su perfil y hoy está encomendado a la fe cristiana evangélica. En su biografía, el exjugador se reconoce como “discípulo de Cristo” y reafirma así su nuevo camino en la vida, marcado por la religión.

En este cambio de página, Alves y Joana Sanz, su pareja, tuvieron su primer hijo en noviembre de 2025, del cual aún no se reveló su nombre. Establecidos en Esplugues de Llobregat, donde tienen su residencia y reciben la visita de amigos y familiares, el exfutbolista dio claras muestras de haber modificado sus hábitos y conductas para reencausar su vida y, nuevamente, vincularse al fútbol, el deporte que le dio un reconocimiento mundial.