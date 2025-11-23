De jugar con Messi a la prisión y a “discípulo de Cristo”: así es la nueva vida de Dani Alves, que anunció que fue papá

Dani Alves y su esposa Joana Sanz fueron padres de su primer hijo en común, según anunció el exfutbolista en sus redes sociales. El nacimiento del niño llegó en un momento especial, luego de que el brasileño fuera absuelto este año por la causa de agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona en 2022. Ahora, el lateral que supo brillar junto a Lionel Messi en el conjunto culé, encara una nueva vida junto a su esposa y encomendado a la fe cristiana evangélica.

La modelo canaria dio a luz en Barcelona, y luego la pareja se trasladó a su residencia en Esplugues de Llobregat, donde están recibiendo visitas de familiares y amigos. Este bebé es el primer hijo que tienen juntos, aunque Alves ya es padre de dos hijos de una relación anterior. La noticia se produjo después de un periodo complicado en la vida de Alves, y la pareja decidió mantener discreción total alrededor de la llegada del bebé, ya que no se hizo público el nombre hasta el momento. Dani publicó este domingo una foto en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 35 millones de seguidores, donde se lo ve de espaldas junto a una pequeña camilla para recién nacidos.

Dani Alvez utilizó su cuenta de Instagram para anunciar la llegada de su hijo

En el posteo solo escribió un rezo religioso para presentar a su nuevo hijo. En su biografía de Instagram se describe como “discípulo de Cristo Jesús”, religión que abrazó luego de pasar tiempo en la cárcel por la condena de primera instancia que pesaba sobre él. Por su parte, Joana mostró una foto de un pariente suyo con el bebé en brazos y puso sobre la imagen: “Con el pollito”.

Joana mantuvo el hermetismo en las redes sociales

Alves fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del delito de agresión sexual por el cual había sido condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión. El TSJC revocó por unanimidad la sentencia de condena, señalando que las pruebas presentadas en el juicio no superaban el estándar necesario para mantener la condena bajo la presunción de inocencia.

Alves estuvo 14 meses en prisión preventiva tras su detención en diciembre de 2022 en Barcelona, posteriormente pagó una fianza de un millón de euros para salir. La acusación original señalaba que Alves habría agredido sexualmente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona. Tras la salida en fianza y la absolución final, el exjugador de fútbol pudo reconstruir su relación con Joana, que atravesó momentos difíciles durante el proceso judicial.

La pareja posó ante las cámaras para anunciar la llegada de su hijo (Foto: @danialves)

La pareja se casó en 2017 y, aunque en ciertos momentos Joana expresó incertidumbre y llegó a tramitar el divorcio, finalmente no se concretó. Durante la estancia de Alves en prisión preventiva, Joana mantuvo una postura de apoyo y continuaron juntos, mostrando posteriormente reconciliación y momentos de unión pública en Barcelona.

Después de que Dani Alves fue absuelto y liberado, ambos retomaron su vida pública como pareja, disfrutando de salidas y mostrando cariño en la calle, lo que incluyó paseos, comidas y gestos de afecto que reflejaron la reconciliación. Cuando se supo del embarazo de Joana hace unos meses, hicieron una producción de fotos para anunciar la llegada de su primer hijo.

Dani Alves hizo una gran dupla con Messi en Barcelona

La denuncia y la condena en primera instancia marcaron un antes y un después en la vida de Dani Alves. El brasileño, que supo brillar en el Barcelona de Pep Guardiola junto a Lionel Messi, se retiró del ojo público y tuvo que rearmar su vida luego del escarnio que recibió. Ahora, con un perfil bajo y entregado a la vida religiosa, elige mostrar algunos detalles de su vida y, en este caso, la importante noticia de la llegada de su primer hijo junto a Joana.