Kimi Antonelli, listo para el empujón final que le permita convertirse en el campeón más joven de la F1

CIUDAD DE MÉXICO, (Reuters).- Kimi Antonelli no pudo beber champagne de verdad en el podio tras su victoria en Texas el pasado fin de semana, ya que el ‌piloto de Mercedes, de 20 años, aún ‌es ⁠demasiado joven según la legislación local sobre el consumo de alcohol, pero el Gran Premio de Ciudad de México del domingo podría ser toda una fiesta.

Antonelli, como seguramente ya sabrán incluso quienes viven en los valles e islas más recónditos ​de Italia, puede convertirse ⁠en el campeón ⁠más joven de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, situado en la extensa capital de gran altitud, así como en ​el primer italiano en alzarse con el título desde 1953.

Ahora, con una ventaja de 123 puntos en la clasificación y tras haber ‌ganado la mitad de las 18 carreras de esta temporada, Antonelli solo necesita terminar ​entre los nueve primeros y habrá conseguido el título. Si ​su compañero de equipo George Russell o Lewis Hamilton, de Ferrari, no consiguen la victoria, el resultado será el mismo.

El jefe de equipo y copropietario de Mercedes, Toto Wolff, reconoció que había un 99,9 % de seguridad, pero Antonelli —que en Austin roció a los presentes con una bebida gaseosa sin alcohol de una botella sin marca— aún tenía que rematar la faena. “O será una gran fiesta del tequila o, si no es una fiesta del tequila, entonces será de ​caipirinha el fin de semana siguiente”, dijo Wolff, ya que Brasil sigue a México.

Antonelli, en el festejo tras imponerse en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el último domingo RONALDO SCHEMIDT - AFP

“Misma mentalidad”

Antonelli, cuyo entusiasmo juvenil y disfrute por las carreras han sido muy evidentes desde que se situó ⁠en cabeza del campeonato en la tercera prueba de la temporada en Japón, planea, como es lógico, cerrar el título por todo lo alto.

“Voy a afrontarlo con la misma ‌mentalidad, simplemente intentando divertirme al máximo y, con suerte, luchar por otra victoria. Lo mejor sería terminar por todo lo alto, y ese es el objetivo”. aseguró.

México celebra el Día de los Muertos ese mismo fin de semana, con una gran fiesta en la ciudad incluso sin la presencia de la Fórmula 1.

Mercedes también podría hacerse con el título de constructores, pero aún parece una posibilidad remota, ya que el equipo necesitaría una tarde perfecta y que a Ferrari le saliera fatal. Brasil, el fin de semana siguiente, parece una opción mucho más probable.

Mercedes está cerca de ganar la Copa de Constructores de la mano de Antonelli y Russell RONALDO SCHEMIDT - AFP

Lando Norris, de McLaren, ganó en México desde ‌la pole el año pasado, pero los actuales campeones tienen que recuperar terreno y puede que no sean tan competitivos.

Max Verstappen, de Red Bull, también ⁠tiene un buen historial en México, con cinco victorias en las últimas ocho carreras, y el cuatro veces campeón del mundo neerlandés ‌buscará recuperar el impulso después de que Antonelli frustrara sus esperanzas de lograr tres victorias consecutivas.

En la clasificación de constructores, ⁠Red Bull y McLaren están empatados a puntos, con el primero por delante en la clasificación general, ⁠y esa batalla por el tercer puesto podría decidirse en el último momento. Lo mismo podría ocurrir con la pugna entre Audi y Haas por el séptimo puesto, con siete puntos de diferencia entre ambos.

Más atrás aún, los colistas y recién llegados de Cadillac tienen motivos para celebrar, ya que el veterano mexicano Sergio Pérez está listo para disputar su carrera número 300 y lo hará ante su público, tras haberse visto obligado a quedarse fuera ‌el año pasado tras su salida de Red Bull en 2024. Checo, además, acaba de renovar con la escudería hasta 2029.

El baño de champagne de Antonelli en Austin RONALDO SCHEMIDT - AFP

“¡Cuántas cosas ​tienen que pasar para que puedas disputar tu carrera número 300 en casa!”, dijo Pérez, para quien las estrellas solo se alinearon después de que se cancelara la carrera de Arabia Saudita y se reprogramara la de Baréin en Malasia.

“Es increíble. Y contar con todo el apoyo de la gente que ha estado conmigo desde el primer día, todos mis patrocinadores, toda ‌mi familia y todos mis seguidores”, agregó.

Tras los pasos de Ascari

Alberto Ascari fue el héroe de la infancia del gran piloto estadounidense Mario Andretti, que ahora tiene 86 años, pero pocos de los compatriotas de Kimi ‌Antonelli habían nacido cuando el último campeón ‌del mundo ⁠de Fórmula 1 de Italia acaparaba los titulares.

Antonelli, de 20 años, está a punto de convertirse este fin de semana en el único italiano vivo que sabe lo que se siente al cruzar la línea de meta en primera posición y ​ganar el campeonato ⁠de Fórmula 1. ⁠Sería el primero en lograrlo en 73 años, desde el segundo título de Ascari con Ferrari en 1953.

“Sé que una curva de ​Monza lleva su nombre”, dijo el piloto de Mercedes a Reuters cuando se le preguntó qué sabía sobre su ilustre predecesor, que también ‌fue campeón en 1952, después de que Giuseppe “Nino” Farina ganara el primer título con ​Alfa Romeo en 1950. Farina falleció en 1966. “Sé que fue ​el último campeón italiano, y de eso hace mucho tiempo, muchísimo tiempo”, añadió.