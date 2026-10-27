Jannik Sinner volverá a competir después de una larga inactividad y tendrá un nuevo entrenador

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo por pocos días más (hasta que el alemán Alexander Zverev lo supere), eligió al sueco Magnus Norman como su próximo entrenador, en reemplazo del australiano Darren Cahill, quien dejará su cargo en la temporada 2027.

Así lo informó el diario británico The Times, el cual asegura que Norman se unirá al equipo de Sinner en diciembre para ayudar al italiano Simone Vagnozzi (segundo entrenador del europeo) en la preparación del jugador que no compite desde que ganó la final de Wimbledon, en julio, por una lesión de rodilla derecha. En algún momento se especuló que el español Juan Carlos Ferrero, que ya no trabaja con Carlos Alcaraz, podría ser el elegido por Sinner, pero ello no ocurrió.

Tras un exitoso trabajo como coach de Stan Wawrinka, el sueco Magnus Norman será el entrenador de Sinner

La publicación del reconocido periódico se conoció horas después de que el italiano anunciara su regreso a la actividad en el “Six Kings Slam”, un torneo de exhibición que se disputará del 27 al 30 de diciembre en Riad (estaba programado originalmente del 21 al 24 de octubre, pero fue postergado por la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente).

“Darren Cahill dejará su puesto como entrenador; Sinner ha elegido a Magnus Norman”, publicó The Times sobre el ex jugador sueco de 50 años, quien fue número 2 del mundo y construyó una distinguida reputación como entrenador. En 2013, Norman comenzó a trabajar con el suizo Stan Wawrinka, guiándolo a tres títulos de Grand Slam en tres temporadas: el Abierto de Australia de 2014, Roland Garros de 2015 y el US Open 2016. En esas finales, Wawrinka superó al español Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic.

El australiano Darren Cahill dejará su cargo como coach de Jannik Sinner Asanka Brendon Ratnayake - AP

Esas experiencias convirtieron a Norman en uno de los entrenadores más solicitados del circuito tras el anuncio de retiro de Wawrinka (41 años), que se concretará esta semana en el ATP de Basilea. Es más, Wawrinka podría jugar hoy mismo su último partido, si es que pierde con el checo Jiri Lehecka, 21° del mundo.

Jannik Sinner, último campeón en Wimbledon Kin Cheung - AP

Según The Times, varios jugadores de elite habían mostrado interés en Norman, quien ya estuvo cerca de unirse al cuerpo técnico de Sinner en 2022, antes de que el italiano eligiera a Cahill. El australiano entrenó a numerosos jugadores de primer nivel, entre ellos a su compatriota Lleyton Hewitt, al estadounidense Andre Agassi y a la rumana Simona Halep. Pero decidió abandonar el equipo de Sinner al final de esta temporada tras posponer su retiro profesional como coach un año. Norman tendrá ahora que integrarse con Vagnozzi, manteniendo el equilibrio de un grupo que llevó a la cima a Sinner, que ganó 44 de sus 47 partidos en el año, hasta que las dificultades en la rodilla derecha lo obstaculizaron.