Kylian Mbappé habló sobre su salida de PSG y dio detalles tormentosos de su relación con el presidente del club

“Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid”, comunicó ayer el club merengue, con lo que se le puso fin a una novela interminable en el mercado de pases internacional. En medio del anuncio oficial, el atacante se encuentra enfocado en lo que será su participación en la Eurocopa con la selección de Francia. Previo al inicio de la competencia, el francés habló en conferencia de prensa y por primera vez se refirió a su tormentosa salida de PSG: las actitudes que no le gustaron del presidente y también el agradecimiento a quien fue su entrenador y a su director deportivo.

Los dirigidos por Didier Deschamps formarán parte del grupo D del certamen que se disputará en Alemania. Allí se medirán ante Polonia, Países Bajos y Austria. Previo al inicio, los Bleus jugarán dos choques amistosos ante Luxemburgo y Canadá, y Mbappé estuvo presente en la rueda de prensa del seleccionado francés. Al ser consultado sobre su salida del equipo en el que estuvo durante siete temporadas no le tembló el pulso a la hora de responder: “No era infeliz en el PSG, eso sería una bofetada para quienes me defendieron, siempre he sido feliz”, dijo en un comienzo.

Nasser Al-Khelaifi, presidente de PSG; cuando se ilusionaba con contar con Kylian Mbappé hasta 2025

“Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz” , agregó. Sin embargo, luego comenzó a ser un poco más duro, sobre todo con el presidente Nasser Al-Khelaifi, que decidió apartarlo del equipo durante tres semanas por haberse negado a renovar su contrato: “Me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron en la cara, me lo dijeron violentamente”, recordó el nuevo jugador de Real Madrid, sin citar ningún nombre.

Luego, contó qué fue lo que lo mantuvo firme para seguir siendo el futbolista de elite que es y le agradeció directamente a su entrenador y además al director deportivo: “Me salvaron Luis Enrique y Luis Campos, sin ellos no hubiera vuelto a pisar el campo. El solo hecho de jugar fue un gran motivo de orgullo, pero estoy seguro de que el año que viene no estaré satisfecho con un año así”, aseguró.

Está claro que Mbappé mantiene un nuevo pulso con Nasser Al-Khelaifi acerca de las condiciones de su salida del club parisino. Sobre ese tema, el delantero dijo que lo educaron para “no llorar” y reconoció que es “un privilegiado al que pagan de manera extraordinaria por hacer lo que más le gusta”. El capitán de la selección de Francia admitió que los 44 goles en 48 partidos que convirtió durante esta temporada “están un poco por debajo de su estándar”, pero aclaró que, teniendo en cuenta las condiciones que tenía en el PSG, “fue la mejor temporada” de su carrera.

Su paso por PSG fue determinante: marcó 256 goles en 308 partidos y ganó seis Ligue 1, dos Copa de la Liga, cuatro Copas de Francia y cuatro Supercopas de Francia. Tras esos 16 títulos en sus siete temporadas en el club de la capital de Francia, el atacante de 25 años firmó con Real Madrid un contrato hasta 2029 y llega para reforzar el ataque de un equipo cargado de figuras como Vinicius Junior, Rodrygo y Bellingham, las flechas del conjunto de Carlo Ancelotti en las que edificó la conquista de la última Champions League. Durante la conferencia de prensa también se expresó sobre su llegada a la Casablanca: “Es un sueño hecho realidad, estoy feliz, liberado y orgulloso de llegar al club donde siempre quise estar. Llego con mucha humildad. Quiero agradecer a Florentino, que siempre confío en mi desde el día 1″.

Pero antes de comenzar su nuevo desafío con el Merengue, Mbappé se prepara para jugar la Eurocopa con Francia. El equipo dirigido por Didier Deschamps jugará en primer lugar dos amistosos: el primero de ellos será ante Luxemburgo este miércoles y el segundo ante Canadá, el próximo domingo. Luego será el inicio del trofeo que se disputará en Alemania desde el 14 de junio hasta el 14 de julio. Allí, los Galos debutará el próximo 17 de junio ante Austria, luego jugará ante Países Bajos es 21 de junio y cerrará la etapa de grupos ante Polonia el 25 de junio.

