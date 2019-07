El árbitro Mario Díaz de Vivar les muestra la tarjeta roja a Lionel Messi y Gary Medel durante el partido entre Argentina y Chile por el tercer puesto de la Copa América de Brasil 2019. Fuente: AP

Alejandro Casar González SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2019 • 20:45

La AFA le envió a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el pedido de impugnación a la tarjeta roja que el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar le mostró a Lionel Messi en el partido frente a Chile, por el tercer puesto de la Copa América de Brasil. En el documento, los asesores letrados de la AFA señalan que el capitán argentino no hizo nada para merecer la expulsión y que el incidente podía resolverse con una tarjeta amarilla.

Además, le piden a la Conmebol que, si la suspensión se mantiene, a Messi le corresponda el castigo mínimo (una fecha) y le permitan cumplirlo en el próximo partido amistoso en fecha FIFA (justamente frente a Chile, el 5 de septiembre en Los Ángeles), o bien en la Copa América 2020 que organizarán Argentina y Colombia.

La AFA intenta que su jugador insignia pueda estar presente en el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, que comenzarán en marzo del año próximo. Según pudo reconstruir LA NACION, el documento enviado a la sede de la Conmebol tiene la firma del capitán argentino, que avala tanto la impugnación como todos los alegatos futuros que haga la entidad de la calle Viamonte para defender su inocencia.

En este sentido, el pedido de impugnación a la roja resalta el error de Díaz de Vivar al mostrarla sin la ayuda del VAR, y sin siquiera haber revisado el encontronazo entre Messi y el chileno Gary Medel en el monitor al borde del campo de juego. Para los abogados de la AFA, la expulsión fue un error grosero, justamente lo que el protocolo del VAR pretende evitar para dar más transparencia a los partidos de fútbol. Entre sus argumentos, la AFA entiende que la Unidad Disciplinaria está capacitada para anular la tarjeta roja y, en consecuencia, la suspensión automática que acarrea.

Las fuentes consultadas coinciden en que Messi no agredió a su rival y no hizo nada para merecer la expulsión. En el mismo sentido, la AFA apunta contra lo que considera una sanción desproporcionada por parte del árbitro del partido. Si bien recuerda que Díaz de Vivar en su informe cataloga de peor manera la actitud de Medel, la sanción disciplinaria es la misma para los dos futbolistas: roja directa. Dicho de otro modo, el argumento de los abogados argentinos es que, pese a que el árbitro juzga las actuaciones de modo diferente, la sanción es idéntica. Los informantes coinciden en que las imágenes del incidente no prueban que Messi le haya dicho algo a Medel. Ni tampoco que hubiera agredido al futbolista chileno. Los informantes destacan que, según el escrito, Messi sólo se defendió.

Así, la AFA interpreta que el reporte de Díaz de Vivar, herramienta fundamental para sancionar al futbolista, no tiene su correlato con la realidad. El informe del árbitro paraguayo, que se filtró a los medios de comunicación luego del partido, habla de "emplear lenguaje y gestos ofensivos, insultante y humillante. Y por confrontar con el adversario en un incidente en el que el balón ya no estaba en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario". La defensa del jugador juzga que las imágenes del suceso no reflejan lo que dice Díaz de Vivar.

Ahora, la pelota está del lado de la Unidad Disciplinaria. Una vez recibido el alegato de la AFA deberá definir al tribunal que tomará el caso. A falta de confirmación oficial, lo más probable es que sean los mismos tres jueces que intervinieron en el reclamo de Boca por los incidentes en el Monumental en la fallida final de la Copa Libertadores del año pasado: el paraguayo Eduardo Gross Brown, la venezolana Amarilis Belisario y el chileno Cristóbal Valdés.