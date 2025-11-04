LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: la Champions League y la final de la Copa Argentina

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

Enzo Fernández, una de las estrellas de Chelsea, que busca su tercera victoria en la Champions en esta temporada
Enzo Fernández, una de las estrellas de Chelsea, que busca su tercera victoria en la Champions en esta temporadaGLYN KIRK - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 5 de noviembre de 2025.

FÚTBOL

Champions League

  • 14.45 Pafos vs. Villarreal. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
  • 14.45 Qarabag vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 17 Ajax vs. Galatasaray. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 17 Benfica vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
  • 17 Brugge vs Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
  • 17 Inter de Milán vs. Kairat. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 17 Manchester City vs. Borussia Dortmund. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
  • 17 Newcastle vs. Athletic Bilbao. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
  • 17 Marsella vs. Atalanta. Canal 116 (CV 116)
Lautaro Martínez busca aumentar su cuota goleadora para Inter en la Champions (Photo by JOHN THYS / AFP)
Lautaro Martínez busca aumentar su cuota goleadora para Inter en la Champions (Photo by JOHN THYS / AFP)JOHN THYS - AFP

Mundial FIFA Sub 17 de Qatar

  • 9.30 Panamá vs. Irlanda. Dsports (617/1617 HD)
  • 9.30 Tayikistán vs. Chequia. Dsports (616/1616 HD)
  • 10 Paraguay vs. Uzbekistán. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 10.30 Austria vs. Arabia Saudita. Dsports (614/1614 HD)
  • 11.45 Mali vs. Nueva Zelanda. Dsports (617/1617 HD)
  • 12.15 Estados Unidos vs. Burkina Faso. Dsports+ (613/1613 HD)
  • 12.45 Canadá vs. Uganda. Dsports (616/1616 HD)
  • 12.45 Francia vs. Chile. Dsports (610/1610 HD)

Copa Argentina

  • 21.10 Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia, la final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia van por el título en un duelo mano a mano, en Córdoba
Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia van por el título en un duelo mano a mano, en CórdobaFotobaires

Brasileirão

  • 21.30 San Pablo vs. Flamengo. Canal 116 (CV 116)

BÁSQUETBOL

La NBA

  • 21.30 Minnesota Timberwolves vs. New York Knicks. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
  • 23.59 San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)

TENIS

WTA Finals

  • 11 Elenaa Rybakina vs. Madison Keys, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
  • 12.30 Iga Swiatek vs. Amanda Anisimova. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
