La agenda de la TV del miércoles: la Champions League y la final de la Copa Argentina

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 5 de noviembre de 2025.
FÚTBOL
Champions League
- 14.45 Pafos vs. Villarreal. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
- 14.45 Qarabag vs. Chelsea. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 17 Ajax vs. Galatasaray. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 17 Benfica vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports 2 (CV 26/107 HD - DTV 608 - DTV 1608 HD)
- 17 Brugge vs Barcelona. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)
- 17 Inter de Milán vs. Kairat. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 17 Manchester City vs. Borussia Dortmund. Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 605 - 1605 HD)
- 17 Newcastle vs. Athletic Bilbao. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)
- 17 Marsella vs. Atalanta. Canal 116 (CV 116)
Mundial FIFA Sub 17 de Qatar
- 9.30 Panamá vs. Irlanda. Dsports (617/1617 HD)
- 9.30 Tayikistán vs. Chequia. Dsports (616/1616 HD)
- 10 Paraguay vs. Uzbekistán. Dsports+ (613/1613 HD)
- 10.30 Austria vs. Arabia Saudita. Dsports (614/1614 HD)
- 11.45 Mali vs. Nueva Zelanda. Dsports (617/1617 HD)
- 12.15 Estados Unidos vs. Burkina Faso. Dsports+ (613/1613 HD)
- 12.45 Canadá vs. Uganda. Dsports (616/1616 HD)
- 12.45 Francia vs. Chile. Dsports (610/1610 HD)
Copa Argentina
- 21.10 Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia, la final. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)
Brasileirão
- 21.30 San Pablo vs. Flamengo. Canal 116 (CV 116)
BÁSQUETBOL
La NBA
- 21.30 Minnesota Timberwolves vs. New York Knicks. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
- 23.59 San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD)
TENIS
WTA Finals
- 11 Elenaa Rybakina vs. Madison Keys, desde Riad. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
- 12.30 Iga Swiatek vs. Amanda Anisimova. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)
