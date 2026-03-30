Fue el 9 de River, se graduó en el Business School y hoy lo recuerdan con mucho amor en Aston Villa: “Leyenda”

Juan Pablo Ángel, exjugador de River, se recibió de Director Deportivo en la PFA Business School de Reino Unido. Esta institución está validada mundialmente para aquellos deportistas y exdeportistas que deciden volcarse a un rol más empresarial dentro del mundo del fútbol como puede ser manager y representantes.

Juan Pablo Ángel se recibió de Director Deportivo

“Extremadamente orgulloso de haber formado parte. Muchísimas gracias a PFA Business School. Gracias a todos los profesores por crear una plataforma para el desarrollo y crecimiento personal de jugadores y exjugadores, por su orientación y por el apoyo, el conocimiento y los consejos que me brindaron durante el curso”, indicó el atacante colombiano, quien recibió su diploma de graduación en septiembre del año pasado.

Oriundo de Medellín, Ángel, a los 50 años, recibió una distinción al especializarse en gestión y liderazgo dentro de los clubes de fútbol. Con una vasta experiencia en el mundo del deporte al jugar en River, Aston Villa de Inglaterra y en la selección de Colombia, el exdelantero trasladará sus conocimientos -hoy reforzados académicamente- a los clubes que requieran de sus servicios.

La PFA Business elogió a Juan Pablo Ángel

En Instagram, la PFA Business School destacó su sapiencia durante la cursada para poder recibirse con honores. “El héroe de culto del Aston Villa, Juan Pablo Ángel estuvo entre los graduados de la Escuela de Negocios PFA. El ex internacional colombiano cruzó el escenario para asegurar su Diplomado en Dirección Deportiva”, subrayó la institución educativa.

El momento en el que Ángel recibió el diploma de honor

Las fotos que acreditan su título académico muestran a Ángel con el birrete de recibida, sumado a dos fotos grupales con el resto de la cursada que logró el objetivo propuesto y hoy tiene la posibilidad de brindar un panorama más global dentro de la industria del fútbol.

Ángel, a los 50 años, se recibió como Director Deportivo

Juan Pablo Ángel dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta de Atlético Nacional de Colombia, donde realizó las categorías formativas. En 1997 dio el gran salto al fútbol argentino tras ser traspasado a River, donde debutaría un año más tarde, en un encuentro ante Deportivo Español, donde no solo convirtió un gol, sino que también reemplazó al arquero Roberto Bonano quien se retiró expulsado del campo de juego.

El gol de Juan Pablo Ángel a Boca

Casado con María Paula Gutiérrez, a quien conoció a los 11 años de edad en Colombia, el exfutbolista tiene tres hijos: Gerónimo, Tomás y Pascual.

El primero decidió volcar su costado artístico a las redes sociales, específicamente a TikTok. Artista y cantante, el hijo de Juan Pablo, decidió tomar un rumbo distinto al de su padre, quien apareció, en algunas ocasiones, en videos que filmó su hijo.

Juan Pablo Ángel y su hijo Gerónimo

Por su parte, Tomás, el hijo del medio, se aventuró a ser futbolista profesional. Nacido en Birmingham, Inglaterra, el delantero de 23 años comenzó su carrera en Atlético Nacional, tuvo varios pasos por el fútbol de los Estados Unidos y actualmente viste los colores del América de Cali.

Tomás Ángel siguió los pasos de su padre

Para completar el desarrollo familiar, Pascual, el menor de los tres, se encuentra enfocado en su desarrollo formativo en el club Deportivo Estudiantil. Hay quienes vislumbran un futuro parecido al de su padre ya que tiene aptitudes técnicas que lo hacen destacar en el Baby Fútbol.

Juan Pablo Ángel debutó en 1998 con la camiseta de River

Durante sus tres años de estadía en River (1997-2000), Ángel disputó 116 partidos, anotó 62 goles, dio 13 asistencias y ganó dos torneos locales. Además, el recuerdo del hincha lo asocia a la conformación de un equipo muy ofensivo con jugadores de fuste como Javier Saviola, Ariel Ortega y Pablo Aimar.