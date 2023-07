La agenda de la TV: juega Boca por la Liga, River mira de reojo a Talleres y toda la acción en Wimbledon

escuchar

Esta es la televisación de las competencias deportivas del lunes 10 de julio de 2023.

FÚTBOL

Liga Profesional

14 Barracas Central vs. Argentinos. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

16.30 Colón vs. Belgrano. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

19.30 Boca vs. Huracán. TNT Sports (CV 124 HD - DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD)

21.30 Talleres vs. Unión. ESPN Premium (CV 123 HD - DTV 604/1604 HD - TC 111/1017 HD - SC 102/130 HD)

TENIS

Wimbledon

7 Los octavos de final. Eubanks vs. Tsitsipas; Alcaraz vs. Berrettini; Medvedev vs. Lehecka; Dimitrov vs. Rune ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD), ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

Carlos Alcaraz juega por los octavos de final Alastair Grant - AP

BÁSQUETBOL

NBA Summer League

19.30 Miami Heat vs. Phoenix Suns. ESPN Extra (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

21.30 Orlando Magic vs. Indiana Pacers. ESPN Extra (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

