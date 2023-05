La agenda de TV del domingo: el superclásico y la Liga Profesional, campeones mundiales en Europa, el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, la final del Masters 1000 de Madrid, los playoffs de la NBA y golf del PGA Tour

escuchar

Este domingo no faltarán grandes citas deportivas como para no perderse, con definiciones y encuentros importantes en fútbol, tenis, automovilismo, básquetbol, golf y rugby, disponibles en las pantallas.

El fútbol argentino ofrece nada menos que el superclásico, River vs. Boca en el Monumental. El conjunto millonario intentará seguir alejándose en la punta de la Liga Profesional, mientras que el xeneize tratará de afianzar la racha positiva que consiguió en los últimos partidos del joven ciclo del DT Jorge Almirón. La jornada empezará con un Rosario Central vs. Platense y se cerrará con los choques simultáneos Tigre vs. Newell’s y Estudiantes vs. Vélez.

No se queda atrás la oferta del Viejo Continente, con la acción de los campeones mundiales de fútbol. Dispuesto a asegurar su presencia en la Champions League, Juventus contará con el aporte de Ángel Di María y Leandro Paredes en su exigente visita a Atalanta, rival directo en la Serie A; más tarde Napoli festejará su título de campeón en su casa, recibiendo a Fiorentina. En la Premier League, Arsenal está obligado a vencer como visitante a Newcastle para mantener vivo su anhelo de conquistar el campeonato que hoy lidera Manchester City, y luego Manchester United se presentará en Londres para chocar con West Ham United. En Alemania, Borussia Dortmund procuará una victoria como local sobre Wolfsburg para no perderle pisada a Bayern en la Bundesliga, y el líder de la francesa Ligue 1, PSG, se cruzará con Troyes sin Lionel Messi, suspendido internamente por dos semanas.

Ángel Di María buscará acercar a Juventus a la próxima Champions League en su visita a Atalanta PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

También en Europa se conocerá al campeón del Masters 1000 de Madrid, cuya final enfrentará al implacable Carlos Alcaraz y el sorprendente lucky loser Jan-Lennard Struff, de 33 años, que accedió a su primera final de esta categoría. En España, también, actuará Nicolás Laprovittola, cuyo equipo, Barcelona, será local frente a Fuenlabrada en la Liga ACB.

Carlos Alcaraz acaba de cumplir 20 años y procura recuperar el primer puesto del ranking; vencer en un Masters 1000 en su país sería un empujón enorme. Manu Fernandez - AP

Del otro lado del Atlántico se celebrará el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, se llevará a cabo la etapa final del Wells Fargo Championship de golf y continuarán los playoffs de la NBA, con el cuarto partido entre Philadelphia 76ers y Boston Celtics, por un lugar en la final de la Conferencia del Este.

La televisación del domingo 7

FÚTBOL

Liga Profesional

14 Rosario Central vs. Platense. ESPN Premium

Rosario Central vs. Platense. ESPN Premium 17.30 River vs. Boca. ESPN Premium y TNT Sports

River vs. Boca. ESPN Premium y TNT Sports 21 Tigre vs. Newell’s. ESPN Premium

Tigre vs. Newell’s. ESPN Premium 21 Estudiantes vs. Vélez. TNT Sports

Mateo Retegui, el máximo goleador de la Liga Profesional, a la par de Martín Cauteruccio, está al servicio de Tigre, que recibirá a Newell's. Télam

Premier League

12.30 Newcastle vs. Arsenal. Star+

Newcastle vs. Arsenal. Star+ 15 West Ham United vs. Manchester United. Star+

Serie A

7.30 Atalanta vs. Juventus. ESPN

Atalanta vs. Juventus. ESPN 10 Torino vs. Monza. ESPN 2

Torino vs. Monza. ESPN 2 13 Napoli vs. Fiorentina. ESPN 2

Napoli vs. Fiorentina. ESPN 2 15.45 Lecce vs. Hellas Verona. Star+

Ligue 1

8 Angers vs. Monaco. ESPN 2

Angers vs. Monaco. ESPN 2 12 Lyon vs. Montpellier. Star+

Lyon vs. Montpellier. Star+ 15.45 Troyes vs. PSG. Star+

Bundesliga

12.30 Borussia Dortmund vs. Wolfsburg. ESPN

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

16.30 El Gran Premio de Miami. La carrera. Star+ y Fox Sports

El podio del Gran Premio de Azerbaiyán, donde ganó Sergio Pérez escoltado por Max Verstappen y Charles Leclerc (éstos están invertidos en sus lugares), bien puede repetirse este domingo en Miami. Darko Bandic - AP

TENIS

Masters 1000 de Madrid

13.30 Jan-Lennard Struff vs. Carlos Alcaraz. La final. ESPN 3

GOLF

Wells Fargo Championship

12 La vuelta final. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Liga ACB

7.30 Real Madrid vs. Unicaja. Fox Sports 2

Real Madrid vs. Unicaja. Fox Sports 2 12 Barcelona vs. Fuenlabrada. Fox Sports 2

NBA

16.30 Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics. Semifinal de la Conferencia Este, partido 4. ESPN 2

RUGBY

Súper Rugby Américas

17 American Raptors vs. Yacaré XV. Star+

LA NACION