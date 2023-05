El himno “God save the king” fue abucheado en el estadio de Liverpool, que prefiere su propia canción y combate contra el sistema

escuchar

El himno God save the king (Dios salve al rey) que sonó en honor al rey Carlos III en el día de su coronación, fue ampliamente abucheado en el estadio de Anfield Road antes del partido entre Liverpool y Brentford en la 35ª jornada de la Premier League. Entre la represión a las huelgas de mineros de mediados de los años ochentas y la catástrofe de Hillsborough, de 1989, en la que murieron 97 hinchas reds, los motivos del resentimiento de los simpatizantes contra el gobierno y las instituciones son numerosos.

También el año pasado, antes de las finales de la Copa FA y de la Copa de la Liga inglesa, ganadas por Liverpool en Wembley, el himno británico fue sonoramente abucheado por los simpatizantes de Liverpool, uno de los dos clubes más importantes de Reino Unido.

El rechazo de Anfield Road al himno británico

Inmediatamente después de la canción patria, You’ll never walk alone (Nunca caminarás solo), emocionante himno del club, fue cantado a todo pulmón por el público. A pesar del riesgo de abucheos, Liverpool había decidido emitir el himno nacional por altavoces, como ocurre en todos los estadios de la Premier League este fin de semana.

El viernes, en una conferencia de prensa, el entrenador del conjunto rojo, Jurgen Klopp, se había mostrado diplomático sobre esta cuestión. ”La postura del club es la mía. Además, es un tema en el que no puedo tener una opinión fijada. Soy alemán, no tenemos rey o reina, tengo 55 años y nunca he vivido eso”, señaló. Y fue más allá: ”Estoy seguro de que mucha gente del país celebrará la coronación. Otros no estarán interesados y a otros no les gustará. Así son las cosas y así será en todo el país”, añadió. Este sábado, el gigante se impuso por 1 a 0 a Brentford, con un gol de Mohamed Salah.

Compacto de Liverpool 1 vs. Brentford 0

La Premier contactó a los cinco clubes que albergaron partidos este sábado y les “sugirió fuertemente” que pasaran God save the king antes de los partidos que tendrían lugar unas horas después de la coronación. Liverpool dijo que acataría, pero advirtió que algunos seguidores tenían “una opinión fuerte al respecto”. Otros respetaron el momento.

Tottenham Hotspur transmitió en directo imágenes de la coronación en las pantallas exteriores al estadio para los asistentes al encuentro con Crystal Palace. Jugadores y oficiales se reunieron en el círculo central para entonar el himno nacional antes del juego que ganó el anfitrión por 1-0. Algo similar se llevó a cabo en el estadio Etihad previamente a Manchester City 2 vs. Leeds United 1.

Hinchas del Liverpool hacen gestos de reprobación durante el tradicional himno que exalta a la realeza. DARREN STAPLES - AFP

En la mañana, la delantera de Chelsea Sam Kerr lideró la delegación australiana en la procesión en la Abadía de Westminster. Kerr portó la bandera de su país como integrante del grupo que encabezó el primer ministro Anthony Albanese. Kerr, la máxima goleadora de su nación, había comentado este viernes que era “un gran honor” ser parte de la delegación.

