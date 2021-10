La agenda de TV del domingo: Estudiantes - River, el Leeds de Bielsa, fútbol europeo, polo, tenis y TC

Fútbol local y exterior, rugby, básquetbol y polo serán los protagonistas principales del domingo deportivo en las pantallas.

El Torneo 2021 ofrecerá cuatro partidos. Abrirá con Unión vs. Rosario Central y seguirá con San Lorenzo vs. Godoy Cruz, Newell´s vs. Independiente y Estudiantes vs. River. Además, continuarán los homenajes a Diego Maradona.

Con muchos de sus jugadores en estado de gracia, River Plate intentará acercarse otro poco a la consecución del Torneo 2021. Marcelo Endelli - Getty Images South America

Por la Liga de España, el Atlético de Madrid de Diego Simeone recibirá a Betis con el objetivo de ganar y arrimarse a la punta, en este momento ocupada por Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. En Inglaterra, el Leeds de Marcelo Bielsa rendirá, de visitante, un duro examen ante Norwich, mientras que el Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía recibirá a West Ham United. Por la Serie A se jugará el atractivo Roma vs. Milan y el Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa se medirá en Milán con Udinese.

Fuera del fútbol habrá rugby internacional, básquetbol de la NBA, Turismo Carretera, tenis y Abierto de Hurlingham. El partido de polo será entre La Dolfina y La Natividad, en busca del segundo finalista. Y el de tenis, la final del ATP de Viena, con Alexander Zverev por un lado y Francis Tiafoe por el otro. El automovilismo celebrará la carrera de TC de Viedma.

La televisación del domingo 31

FÚTBOL

Torneo 2021

13.30 Unión vs. Rosario Central. Fox Sports Premium

San Lorenzo vs. Godoy Cruz. TNT Sports 18 Newell’s vs. Independiente. Fox Sports Premium

Liga de España

10 Cádiz vs. Mallorca. ESPN 2

Atlético de Madrid vs. Betis. ESPN 2 15.30 Getafe vs. Espanyol. DirecTV Sports

Premier League

11 Norwich vs. Leeds. ESPN

Serie A

8.30 Inter vs. Udinese. ESPN

Fiorentina vs. Spezia. ESPN Extra 16.30 Roma vs. Milan. ESPN

En lo que va de esta temporada 21/22, Lautaro Martínez anotó 5 goles en 9 partidos en Inter. MIGUEL MEDINA - AFP

Primera Nacional

15.35 Almirante Bron vs. Quilmes. TyC Sports

Ligue 1

12 Brest vs. Monaco. ESPN en Star+

Bundesliga

11.30 Ausburg vs. Stuttgart. ESPN en Star+

Eredivisie

8.10 Sparta Rotterdam vs. Feyenoord. ESPN 3

POLO

16.30 La Dolfina vs. La Natividad. El Abierto de Hurlingham. ESPN en Star+

TENIS

10 Alexander Zverev vs. Francis Tiafoe. La final del ATP 500 de Viena. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

La fecha de Viedma de Turismo Carretera, la antepenúltima de la Copa de Oro y del campeonato. ACTC

11 Turismo Carretera. Desde Viedma, una nueva fecha. TV Pública

BÁSQUETBOL

20 Washington Wizards vs. Atlanta Hawks. La NBA. NBA TV

RUGBY

16 Racing 92 vs. Toulouse. El Top 14 de Francia. ESPN 3

