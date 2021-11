La agenda de TV del domingo: Fórmula 1, eliminatorias europeas, Masters de tenis y el retiro de Valentino Rossi en MotoGP

Debido a la pausa por las elecciones legislativas argentinas, no habrá deporte doméstico este domingo, pero sí habrá actividad en el exterior. Las pantallas se poblarán de fútbol, automovilismo, tenis, motociclismo y básquetbol.

Subirá el telón, bien temprano, la carrera de despedida del motociclista más exitoso, y el más popular, de la historia, Valentino Rossi. El italiano se retirará de MotoGP en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el cierre de un campeonato ya definido en favor del francés Fabio Quartararo.

También a la mañana empezará la acción del Masters de tenis masculino, que ofrecerá Daniil Medvedev vs. Hubert Hurkacz y Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini en Milán, Italia. Además, Horacio Zeballos actuará en la competencia de dobles junto al español Marcel Granollers contra el croata Ivan Dodig y el eslovaco Filip Polasek. Y mucho más tarde, continuará el Masters femenino en Guadalajara, México.

España recibirá a Suecia y el ganador se asegurará un cupo en el Mundial Qatar 2022; el perdedor desembocará en un repechaje. Julio Munoz - Pool / Getty Images - La Nación

Croacia y Rusia, en un partido decisivo entre ambos por un lugar en el Mundial Qatar 2022, abrirán antes del mediodía la jornada de la eliminatoria europea de fútbol, que seguirá más tarde con Armenia vs. Alemania, y posteriormente con dos cruces determinantes: Portugal vs. Serbia y España vs. Suecia.

Pasado el mediodía tendrá lugar el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1, otra batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, y entre Red Bull y Mercedes. Y la noche se reserva algo de NBA como para tener algo más deporte antes de irse a dormir: el Golden State Warriors del espectacular Stephen Curry frente a Charlotte Hornets, por la NBA.

Lewis Hamilton largará décimo y Max Verstappen partirá segundo en el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. Clive Mason - Getty Images South America

La televisación del domingo 14

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

11 Croacia vs. Rusia. DirecTV Sports

Croacia vs. Rusia. DirecTV Sports 14 Armenia vs. Alemania. ESPN 2

Armenia vs. Alemania. ESPN 2 16.45 Portugal vs. Serbia. ESPN

Portugal vs. Serbia. ESPN 16.45 Macedonia del Norte vs. Islandia. DirecTV Sports

Macedonia del Norte vs. Islandia. DirecTV Sports 16.45 España vs. Suecia. DirecTV Sports

España vs. Suecia. DirecTV Sports 16.45 Grecia vs. Kosovo. DirecTV Sports 2

Brasileirão

16 São Paulo vs. Flamengo. ESPN en Star+

São Paulo vs. Flamengo. ESPN en Star+ 18.10 Fluminense vs. Palmeiras. ESPN en Star+

AUTOMOVILISMO

14 Fórmula 1. El Gran Premio de San Pablo. ESPN en Star+

TENIS

10 El ATP World Tour Finals. La primera parte de la jornada 1. ESPN 2

El ATP World Tour Finals. La primera parte de la jornada 1. ESPN 2 17 El ATP World Tour Finals. La segunda porción del día 1. ESPN 2

El ATP World Tour Finals. La segunda porción del día 1. ESPN 2 17 El Uruguay Open. Hugo Grenier (Francia) vs. Hiroki Moriya (Japón), la final. ESPN 3

El Uruguay Open. Hugo Grenier (Francia) vs. Hiroki Moriya (Japón), la final. ESPN 3 22.30 El WTA Finals. Día 5. ESPN 3

Los mejores tenistas del ranking, listos para competir en el último torneo del año. ATP Tour

BÁSQUETBOL

14.15 Barcelona vs. Valencia. La Liga ACB. DeporTV

Barcelona vs. Valencia. La Liga ACB. DeporTV 21 Charlotte Hornets vs. Golden State Warriors. NBA TV

MOTOCICLISMO