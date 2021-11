Turismo Carretera: Josito Di Palma acertó con los neumáticos y ganó en Toay y Mariano Werner sumó para la corona

Una carrera de aciertos y errores. La selección del neumático resultó determinante para las 25 vueltas de la final del Turismo Carretera en Toay, La Pampa, donde la categoría desarrolló la 14ª y penúltima fecha del calendario. Josito Di Palma, que largó cuarto y con gomas para piso seco en su Ford, cosechó la segunda victoria en la temporada con el auto que alista el equipo Maquin Parts; atrás terminaron otros dos usuarios de la marca y que también optaron por neumáticos lisos: el uruguayo Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre, que partieron sexto y noveno, respectivamente. El campeón Mariano Werner (Ford) arribó octavo y abrió a 16,5 puntos la brecha en la Copa de Oro sobre el piloto oriental, que para convertirse en campeón está obligado a ganar el 5 de diciembre en Villicum, San Juan, donde el TC desandará el Gran Premio Coronación.

En la preferencia hubo vencedores y vencidos. Di Palma festejó el éxito y aunque el campeonato le queda lejos –47,5 unidades lo separan de Werner, con 70,5 en juego–, conserva la esperanza. “Nadie tiene la bola de cristal, hay mucho de azar. Nosotros consideramos correr con neumáticos lisos por los tiempos y el funcionamiento del primer entrenamiento del viernes, cuando se secó rápido la pista y los que giraron con gomas lisas fueron los de mejor funcionamiento”, analizó el arrecifeño, que ganó por octava ocasión en el TC. Fueron 10 giros los que necesitó Josito para saltar a la cima y conducir a la victoria.

El 1, 2, 3 de Ford en Toay; Josito Di Palma está con su hijo Valentino en el centro de la escena y Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre completaron el podio de la marca. Prensa ACTC

Lambiris, que cumplió su 100ª carrera en Turismo Carretera, también se marchó feliz: avanzó en la clasificación, es el nuevo escolta de Werner en la Copa de Oro y se ilusiona con el título. Aguirre, que completó el podio, tuvo sus motivos para alegrarse: logró su mejor resultado desde que corre con Ford (DTA Racing). Christian Ledesma, con Chevrolet, partió 15º, arribó cuarto y se clasificó como el mejor piloto de los “tres de último minuto” para batallar por la corona. El marplatense cumplió el requisito de la victoria –ganó en Concordia y en Rafaela– y marcha a 39 puntos de Werner.

Mariano Werner, sin la contundencia de las últimas carreras, arribó séptimo pero aumentó la brecha al frente de la Copa de Oro; el paranaense intentará el bicampeonato el 5 de diciembre, en Villicum, San Juan. ACTC

El que con poco logró muchísimo fue el paranaense Werner: de 11º a séptimo, un avance que parece escaso en la pista, pero que le posibilitó aumentar la diferencia sobre el segundo puesto del certamen. “Fue arriesgada la decisión, pero nos mantuvimos. El auto no venía bien: es fácil echarle la culpa a la goma [corrió con neumáticos lisos], pero pusimos todo y no tuvimos la contundencia de las últimas carreras. Sí, nos sirvió para llegar”, expresó Werner, el piloto que más veces triunfó en Toay y al que los kilos de lastre y las condiciones de la pista le impidieron descubrirse entre los principales protagonistas del programa.

Agustín Canapino tomó la responsabilidad de correr con neumáticos para pista húmeda y falló; el arrecifeño intentará en San Juan una remontada épica como las que protagonizó en 2017 y 2018 para ganar el título. ACTC Oficial

Pero para beneficio de Werner, peor resultó la cosecha de Agustín Canapino, de Chevrolet, que llegó como escolta a Toay pero falló en la elección de los neumáticos y tras largar quinto finalizó 35º; ahora lo separan 37,5 unidades del entrerriano. “Fuimos a lo seguro, creyendo que no iba a secarse rápido la pista. Me llamaron [por la radio] para cambiar, pero decidí quedarme en la pista y esperar un auto de seguridad; me salió mal. A veces uno es Gardel y otras, no. Hoy perdimos una gran chance y Mariano [Werner] tiene medio campeonato adentro, pero a las carreras hay que correrlas e iremos con todo a San Juan”, advirtió Canapino, que sabe de remontadas épicas, como las que ensayó para ganar las coronas de 2017 en La Plata y 2018 en San Nicolás.

También a Facundo Ardusso (Chevrolet) se le escurrió una oportunidad de cumplir objetivos y soñar con el título, ese premio que le es esquivo al parejense: partió segundo, en la primera vuelta fue líder y finalizó 30º... El piloto del JP Carrera está obligado a triunfar en San Juan para alimentar la esperanza de consagrarse campeón.

Ford copó el podio y con Werner lidera a paso firme la Copa de Oro. Una jornada completa para la marca, como si el destino determinara que se debiera rendirle un tributo a Guido Falaschi, el talentoso piloto que murió una década atrás en un accidente en el autódromo de Balcarce.