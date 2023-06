La agenda de TV del domingo: la despedida de Juan Román Riquelme con la presencia de Lionel Messi, Liga Profesional, MotoGP, TC 2000 y las finales de tenis de Halle y Queen’s

escuchar

Este domingo concluirá otro nutrido fin de semana deportivo, con fútbol, tenis, automovilismo, motociclismo y básquetbol. Y todo, disponible en las pantallas.

El plato fuerte del día tendrá por escenario la Bombonera, donde Juan Román Riquelme jugará su partido de homenaje, entre glorias de Boca y destacados ex futbolistas de la selección argentina. El ahora directivo anunció la presencia estelar de Lionel Messi y estará también Lionel Scaloni, entre muchas estrellas xeneizes y albicelestes.

A su vez, tendrá continuidad la fecha 21 de la Liga Profesional, con tres partidos: Rosario Central vs. Colón, Arsenal vs. Platense y Sarmiento vs. Tucumán. Además habrá actividad en la Primera Nacional.

En el tenis, dos torneos que son antesala de Wimbledon llegarán a su fin. En el partido decisivo del ATP 500 de Queen’s, Inglaterra, el español Carlos Alcaraz se medirá con el australiano Alex De Miñaur, y en el certamen de la misma categoría en Halle, Alemania, el ruso Andrey Rublev jugará contra el kazajo Alexander Bublik, la revelación, que dejó en el camino al local Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz vuela durante un partido en el ATP 500 de Queen's, donde este domingo jugará la final ante el australiano Alex De Miñaur

Los fanáticos de los deportes motor tendrán para entretenerse con automovilismo y motociclismo. En el ámbito local podrán mirar la sexta fecha de TC2000, en San Nicolás, y el mundial, el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, Moto2 y Moto3.

En tanto, se presentará una selección argentina, en la sub 19 masculina de básquetbol, que tratará de recuperarse de la derrota ante Turquía en el Mundial y se enfrentará con el local, Hungría.

La televisación del sábado 24

FÚTBOL

La despedida de Román Riquelme

16 El partido en La Bombonera. TV Pública

Liga Profesional

15.30 Arsenal vs. Platense. TNT Sports

19 Rosario Central vs. Colón. ESPN

20.30 Sarmiento vs. Atlético Tucumán. TNT Sports

Alejo Véliz, la carta de gol de Rosario Central, que este domingo jugará con Colón. Juan Jose Garcia

Brasileirão

18.30 Santos vs. Flamengo. Star+.

Primera Nacional

15 San Martín (Tucumán) vs. Nueva Chicago. TyC Sports

19.10 Atlético Rafaela vs. Atlanta. TyC Sports

TENIS

ATP 500 de Queen’s

9.30 Alex de Miñaur vs. Carlos Alcaraz. La final. ESPN 2 y Star+

ATP 500 de Halle

9 Aleksandr Bublik vs. Andrey Rublev. La final. ESPN 3 y Star+

AUTOMOVILISMO

TC2000

9.30 La carrera de la sexta fecha, en San Nicolás. TyC Sports

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

6 Las carreras del Gran Premio de Países Bajos. ESPN y Star+.

BÁSQUETBOL

Mundial Sub 19

12.30 Argentina vs. Hungría, por el Mundial Sub 19. DSports.

