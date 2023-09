escuchar

Lindo sábado el de la agenda deportiva televisiva. Fútbol local y extranjero, automovilismo, tenis, motociclismo, básquetbol y ciclismo ocuparán las pantallas durante toda la jornada.

La Copa de la Liga Profesional abrirá su tarde con un caliente Gimnasia vs. Independiente en La Plata, partido importante por la permanencia. Y después de Lanús vs. Godoy Cruz, Huracán vs. Colón y Belgrano vs. Newell’s, cerrará con un caliente Vélez vs. River. En Europa habrá de todo un poco, con muchos argentinos en acción en diversos campeonatos, principalmente la Premier League.

Enzo Pérez, referente de un River al que está costándole ganar fuera de su estadio: en los últimos 12 partidos en esa condición consiguió un solo triunfo. Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

La Fórmula 1 desarrollará la prueba de clasificación de un clásico, el Gran Premio de Italia, en Monza. MotoGP se presentará en Montmeló en ocasión del Gran Premio de Cataluña, con prueba de clasificación y carrera sprint. Y también sobre ruedas y en ese país, tendrá lugar la 8ª etapa de la Vuelta a España.

El rugby ofrecerá una fecha fuerte del Top 12, con el superclásico, CASI vs. SIC, y atractivos Belgrano vs. Hindú y CUBA vs. Alumni, más actividad en el francés Top 14. Y el tenis entregará más Abierto de Estados Unidos, con el choque entre el argentino Sebastián Báez y el ruso Daniil Medvedev por la tercera rueda, más el cruce del español Carlos Alcaraz con el inglés Daniel Evans.

El muy buen momento de Sebastian Báez se pondrá a prueba en el Abierto de Estados Unidos frente a un peso pesado, el ruso Daniil Medvedev. CHUCK BURTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La televisación del sábado 2 de septiembre

FÚTBOL

Copa de la Liga

15 Gimnasia vs. Independiente. ESPN Premium

16.30 Lanús vs. Godoy Cruz. TNT Sports

19 Huracán vs. Colón. TNT Sports

19 Belgrano vs. Newell’s. TV Pública

21.30 Vélez vs. River. TNT Sports

Premier League

8.30 Sheffield United vs. Everton. ESPN

11 Manchester City vs. Fulham. ESPN

11 Brentford vs. Bournemouth. Star+

11 Burnley vs. Tottenham. Star+

11 Chelsea vs. Nottingham Forest. Star+

13.30 Brighton vs. Newcastle. ESPN

Bundesliga

10.30 Bayer Leverkusen vs. SV Darmstadt 98. ESPN 2

10.30 Augsburg vs. Bochum. Star+

10.30 Hoffenheim vs. Wolfsburg. Star+

10.30 Stuttgart vs. Freiburg. Star+

10.30 Werder Bremen vs. Mainz 05. Star+

13.30 Borussia Monchengladbach vs. Bayern München. ESPN 2

Serie A

13.30 Bologna vs. Cagliari. Star+

13.30 Udinese vs. Frosinone. Star+

15.45 Napoli vs. Lazio. ESPN

15.45 Atalanta vs. Monza. Star+

Liga de España

11.15 Real Madrid vs. Getafe. D Sports

13.30 Alavés vs. Valencia. ESPN 3

16 Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3

Ligue 1

12 Nantes vs. Olympique Marseille. Star+

Primera Nacional

13 Brown (Adrogué) vs. Maipú. TyC Sports

15.30 Morón vs. Defensores de Belgrano. D Sports

17 Patronato vs. All Boys. TyC Sports

19 Quilmes vs. Independiente Rivadavia. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 Práctica 3 del Gran Premio de Italia. Fox Sports y Star+

11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Italia. Fox Sports y Star+

TENIS

15.30 y 20 El Abierto de Estados Unidos. La tercera rueda. ESPN 2

RUGBY

Top 14 de Francia

10 Oyonnax vs. Toulouse. ESPN 3

12 Stade Français vs. Montpellier. Star+

Top 12

15.30 CUBA vs. Alumni. Star+

15.30 Belgrano vs. Hindú. Star+

15.30 Newman vs. San Luis. Star+

15.30 CASI vs. SIC. Star+

15.30 Rosario vs. La Plata. Star+

15.40 Pucará vs. Buenos Aires. ESPN Extra

MOTOCICLISMO

MotoGP, Moto2 y Moto3

5.45 La prueba de clasificación del Gran Premio de Cataluña. ESPN 3

9.45 La carrera sprint del Gran Premio de Cataluña. ESPN Extra

CICLISMO

10.30 La Vuelta a España. Etapa 8. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia

5 (del domingo) Italia vs. Puerto Rico. TyC Sports

LA NACION