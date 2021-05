La agenda de TV del sábado: Leeds y Bielsa, Messi en Barcelona vs. Atlético, Boca en Paraná, tenis en Madrid, Campazzo, Fórmula 1, Jaguares XV, TC y Giro de Italia

Variado y muy atractivo aparece el sábado deportivo en las pantalla de televisión. Con muchos argentinos en la escena internacional y definiciones importantes en el fútbol, tanto en Europa como en el país.

Abrirá la jornada Leeds, que, dirigido por Marcelo Bielsa, tendrá un compromiso interesante, con Tottenham Hotspur. Al rato, Manchester City vs. Chelsea ofrecerá dos aristas: la posible coronación del equipo de Sergio Agüero en la Premier League y una precuela de la final de la Champions League, que sostendrán a fin de mes en Turquía. La liga española propone un encuentro crucial: el escolta, Barcelona, contra el puntero, Atlético de Madrid. Lionel Messi vs. su amigo Luis Suárez –de regreso al Camp Nou–, Ángel Correa y el entrenador Diego Simone.

En el ámbito local, la Copa de la Liga Profesional abre su fecha decisiva para el acceso a los cuartos de final, con cuatro choques: Godoy Cruz vs. Banfield, Gimnasia vs. Vélez, Tucumán vs. Defensa y Justicia y Patronato vs. Boca. Y habrá Turismo Carretera en Paraná, con la prueba de clasificación de la quinta fecha.

Otros deportistas argentinos en acción en el exterior que estarán en los televisores son Facundo Campazzo y los rugbiers de Jaguares XV. El base de Denver Nuggets tendrá enfrente al líder de la NBA, Utah Jazz, y los jugadores del conjunto de la UAR afrontarán una semifinal de la Superliga Americana, contra Olimpia Lions, de Paraguay.

Jaguares XV se cruzará con Olimpia Lions en una semifinal de la Superliga Americana de Rugby. Juan Razquin / SLAR

España tendrá, además de Barça vs. Aleti, dos importantes competencias: el Masters 1000 de Madrid, con la semifinales masculinas Alexander Zverev vs. Dominic Thiem y Casper Ruud vs. Matteo Berrettini y la final femenina Ashleigh Barty vs. Aryna Sabalenka, y la Fórmula 1, con la prueba de clasificación en Montmeló. Cerca de ese país comenzará otro gran acontecimiento internacional: el Giro de Italia, de ciclismo.

La televisación del sábado 8

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

13 Godoy Cruz vs. Banfield. TNT Sports.

Godoy Cruz vs. Banfield. TNT Sports. 15.30 Gimnasia vs. Vélez. TNT Sports.

Gimnasia vs. Vélez. TNT Sports. 15.30 Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia. Fox Sports Premium.

Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia. Fox Sports Premium. 18 Patronato vs. Boca. Fox Sports Premium.

Liga de España

11.15 Barcelona vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports.

Barcelona vs. Atlético de Madrid. DirecTV Sports. 15.30 Cádiz vs. Huesca. DirecTV Sports 2.

Cádiz vs. Huesca. DirecTV Sports 2. 16 Athletic Bilbao vs. Osasuna. DirecTV Sports.

Premier League

8.30 Leeds vs. Tottenham. ESPN.

Leeds vs. Tottenham. ESPN. 13.30 Manchester City vs. Chelsea. ESPN 2.

Manchester City vs. Chelsea. ESPN 2. 16.15 Liverpool vs. Southampton. ESPN 3.

Serie A

10 Spezia vs. Napoli. ESPN Extra.

Spezia vs. Napoli. ESPN Extra. 13 Inter vs. Sampdoria. ESPN.

Ligue 1

8 Nantes vs. Bordeaux. DirecTV Sports 2.

Major League Soccer

19 New York City vs. Orlando City. ESPN Extra.

New York City vs. Orlando City. ESPN Extra. 21 Los Angeles FC vs. Los Angeles Galaxy. ESPN Extra.

Primera Nacional

14.30 Belgrano vs. Barracas Central. DirecTV Sports.

Belgrano vs. Barracas Central. DirecTV Sports. 16 All Boys vs. Instituto. TyC Sports.

Primera B

14 Los Andes vs. Talleres. TyC Sports.

TENIS

11.15 El Masters 1000 de Madrid. Alexander Zverev vs. Dominic Thiem, la primera semifinal masculina. ESPN 2.

El austríaco Dominic Thiem intentará pasar a la final del Masters 1000 de Madrid, pero no lo tendrá nada fácil: su oponente será el alemán Alexander Zverev.

13.30 El Masters 1000 de Madrid. Ashleigh Barty vs. Aryna Sabalenka, la final femenina. ESPN 3.

El Masters 1000 de Madrid. Ashleigh Barty vs. Aryna Sabalenka, la final femenina. ESPN 3. 16 El Masters 1000 de Madrid. Casper Ruud vs. Matteo Berrettini, la segunda semifinal masculina. ESPN 2.

GOLF

14 El Wells Fargo Championship. La tercera rueda. ESPN Extra.

AUTOMOVILISMO

6 Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de España. ESPN 2.

Fórmula 1. La práctica 3 del Gran Premio de España. ESPN 2. 10 Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de España. ESPN 2.

Fórmula 1. La prueba de clasificación del Gran Premio de España. ESPN 2. 15 Turismo Carretera. La prueba de clasificación para la carrera de Paraná. TV Pública.

RUGBY

Superliga Americana

18 Peñarol vs. Selknam. La primera semifinal. ESPN 3.

Peñarol vs. Selknam. La primera semifinal. ESPN 3. 21 Jaguares XV vs. Olimpia Lions. La segunda semifinal. ESPN 3.

BÁSQUETBOL

23 Denver Nuggets vs. Brooklyn Nets. NBA. ESPN 3.

CICLISMO

8.50 El Giro de Italia. La etapa 1. ESPN 3.

Empieza el Giro de Italia, una de las tres principales carreras anuales del ciclismo, y el colombiano Egan Bernal es uno de los favoritos. LUCA BETTINI - AFP

LA NACION