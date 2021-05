La fanática de 95 años con Alzheimer que quiso ver a Nadal antes de olvidar “qué es el tenis y lo que significa Rafa”

Para el mundo del tenis, el foco este viernes estuvo en la primera derrota sobre polvo de ladrillo del español Rafael Nadal ante el alemán Alexander Zverev, que sucedió en los cuartos de final del Abierto de Madrid en un 6-4 y 6-4 que se extendió por casi dos horas. Sin embargo, ese partido tiene una historia en simultáneo que trascendió los límites de la Caja Mágica en la que se disputó y, más allá de la desilusión de los locales por la caída de su ídolo, generó sonrisas, emoción y aplausos para una actitud del mallorquín.

Manuela Navarro Esteban tiene 95 años y estuvo allí, en la butaca 22 de la cuarta fila del estadio. En el puñado de personas que pudo asistir al juego no pasó inadvertida, aunque su relación con el deporte de las raquetas fuera simplemente la de una entusiasta aficionada. La señora tiene principio de Alzheimer y su nieto, Carlos Carrizosa, hizo público el deseo de su abuela de verlo jugar en vivo a Nadal “antes de olvidarse de lo que es el tenis y de lo que Rafa significa para ella”. Apenas se enteraron, las autoridades del Masters 1000 organizaron el encuentro.

El crack no ganó ni un set, pero desplegó su magia para hacer feliz (una vez más) a Manuela. Rafa la recibió en los pasillos del estadio y dio un paso más: que el sueño no fuera cumplido simplemente desde las tribunas. Estuvieron cara a cara, barbijo a barbijo, en la tarde madrileña. “Espero que disfrute tanto de este día como lo estoy disfrutando yo”, anunció Carrizosa, tras pagar los 92 euros para estar en el sector Este de la cancha en la que se midieron el primero y quinto clasificado del torneo.

@RafaelNadal Hoy mi abuela a sus 95 años vera el sueño cumplido de verte en directo, tiene principio de Alzheimer y me dijo que antes de olvidarse de lo que el tenis y tu significas para ella deseaba verte en directo. Espero disfrute de este día tanto como lo estoy disfrutando yo pic.twitter.com/85tpF09XJG — Carlos Carrizosa (@carripadel22) May 7, 2021

Manuela vio cada punto del partido como aquel chico que recibe de regalo su primera pelota y se llevó mucho más que una foto junto al 13 veces ganador de Roland Garros. “Lo he tenido delante mío, muy cerca, y ha estado hablando conmigo un buen rato”, contó Manuela. Estaba emocionada. Dijo que se sentía nerviosa tras la amena charla. No era difícil adivinar que debajo del tapabocas la sonrisa de la mujer se mantuvo como si lo hubiera visto levantar la Copa.

“Durante la semana había hecho todo bien y esta vez las cosas han empezado igual, pero a la hora de la verdad, en los momentos en que tenía que decidir el set, lo he hecho todo mal”, explicó Nadal, cinco veces ganador en Madrid, tras la caída. Zverev aseguró que si consiguió derrotarlo fue porque “jugué mi mejor tenis, que es la única manera que se le puede ganar a Rafa en tierra”. Uno falló en las decisiones claves y no encontró grietas en el juego del rival. El otro tuvo solidez y fue oportuno cuando vio la ocasión, más allá de la resistencia del español.

La jornada incluyó otros tres encuentros. Uno fue la remontada del austríaco Dominic Thiem, número 4 del ranking mundial, que tras perder el primer parcial por 6-3 ante el norteamericano John Isner (39º) se recuperó, ganó por 6-3 y 6-4 los dos siguientes y consiguió el pasaje a las semifinales, donde este sábado se encontrará con Zverev, en el primer turno, a las 11 (hora argentina). Ellos definieron la edición 2018, con victoria del alemán.

El otro finalista del certamen saldrá del ganador del partido que jugarán, no antes de las 16, el italiano Matteo Berretini y el noruego Casper Ruud. El primero de ellos, octavo preclasificado, superó al chileno Christian Garín por 5-7, 6-3 y 6-0. No encontraba la fórmula en el comienzo, pero después tuvo más juego y resto físico que su rival. De hecho, obtuvo los últimos once puntos del encuentro, tras estar 5-7 y 1-3.

En tanto, el escandinavo, de 22 años y 22 en la clasificación mundial, fue el más contundente de los cuatro en la jornada española: batió por 7-5 y 6-1 al kazajo Aleksandr Búblik (44º) y llega a esta instancia sin haber cedido ningún set, e incluso dejando en el camino en la instancia anterior al griego Stefanos Tsitsipas (cuarto favorito).