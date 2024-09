La apuesta de Lionel Scaloni: la promoción de talentos de cara al futuro de la selección argentino nunca se detiene

Escuchar

Alguna vez fueron Gerónimo Rulli y Exequiel Palacios. En otra oportunidad, Rodrigo De Paul y Juan Foyth. Más adelante, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister y Nicolás González. En 2021, otros cuatro campeones del mundo: Emiliano Martínez, Cuti Romero, Nahuel Molina y Julián Álvarez. Enzo Fernández y Thiago Almada tuvieron su posibilidad en 2022; Alejandro Garnacho en 2023 y Valentín Carboni y Valentín Barco, en el arranque de 2024.

Lionel Scaloni tiene un plan, un proyecto, una metodología de trabajo que va más allá del armado del equipo y los ejercicios plasmados en la cancha: la promoción de talentos jóvenes de cara a los próximos desafíos. En este caso, quienes tendrán su primera vez con la camiseta celeste y blanca serán Giuliano Simeone (21 años) y Ezequiel Fernández (22), aunque también esperarán su momento Barco (20) y Matías Soulé (21).

Valentín Carboni, es una de las joyas de la selección que puede sumar minutos en esta doble fecha de eliminatorias Santiago Filipuzzi - LA NACION

Valentín Carboni es el más joven de la convocatoria para Chile y Colombia. En marzo cumplió 19 y en julio levantó la Copa América. Fanático de Lionel Messi, pasó de juntar figuritas con su rostro a sonar como posible reemplazante del 10 en el encuentro con la Roja . Formado en Lanús y en el fútbol italiano, Olympique Marsella acaba de pagar un millón de euros por su préstamo por una temporada con una opción de compra de 40.000.000. El día que Scaloni inició su ciclo, en 2018, Valentín todavía estaba en la escuela primaria. Y ahora es uno de los juveniles mejor considerados por el DT .

En distintos momentos del ciclo, del mismo proceso formaron parte Giovanni Simeone, Alan Franco, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Emiliano Buendía, Marcos Senesi, Nehuén Pérez y Facundo Buonanotte, jugadores menores de 23 años que no tuvieron la continuidad deseada.

“ Los chicos nuevos serán parte del equipo en caso de creerlo necesario. Eso se lo dijimos a cada uno con el que hablamos: no están acá para ver cómo se entrena la selección , sino que creemos que pueden aportar en base a lo que se dé en el partido. Pueden jugar, sin dudas, porque lo están demostrando, porque están bien y porque es un momento para poder disfrutar de esos chicos y que sumen minutos con esta camiseta”, dijo el entrenador de conjunto campeón del mundo y bicampeón de América.

Giuliano Simeone tendrá la chance de demostrar en la selección mayor Santiago Filipuzzi - LA NACION

El calendario espaciado y el liderazgo de Argentina en la tabla de posiciones de las eliminatorias le permiten a Scaloni pensar un poco más allá de la coyuntura de cada partido. El próximo desafío importante para el conjunto nacional será recién en 2025, en caso de que se oficialice la Finalissima ante España, o directamente el Mundial 2026, por lo que es probable que algunos de los juveniles citados puedan sumar minutos ya sea este jueves ante Chile o el martes siguiente en Barranquilla .

“Es un orgullo enorme formar parte de la selección argentina. Siempre representar al país es una experiencia única y espero poder disfrutarla a full. Toda mi familia está feliz, mi papá está muy contento. Ahora toca esforzarse día a día, pero manteniendo siempre la humildad, porque soy nuevo y cuesta mucho llegar hasta acá ”, contó Giuliano Simeone, el hijo más chico del Cholo, que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París y luego recaló en la selección mayor. Es extremo, pero también puede jugar retrasado o incluso como acompañante del 9. “ Vengo con la idea de aprender y luego se verá cómo se dan las cosas ”, remarcó el ex Zaragoza y Deportivo Alavés, que el sábado último debutó en Atlético de Madrid en el triunfo 1-0 sobre Bilbao.

Otra apuesta de Scaloni es el marplatense Matías Soulé, que ya estuvo citado en 2021 y 2022 y esta semana se hizo viral en las redes por una genial volea de zurda en el entrenamiento abierto de la selección en Ezeiza, y que dejó parado a Juan Musso. Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Guido Rodríguez no dudaron en aprobar con aplausos. El joven delantero de la Roma, que en 2020 integró la nómina de los 100 mejores futbolistas menores de 21 años publicada por el sitio italiano Tuttosport, aún no pudo integrar el banco de suplentes y espera esa oportunidad este jueves frente a Chile .

La volea de Soulé que aplaudieron todos

💣💥Pobre Soulé, se puso nervioso para definir... pic.twitter.com/L3PmwGHXFO — TyC Sports (@TyCSports) September 3, 2024

Barco ya ingresó unos minutos en el amistoso frente a El Salvador (3-0), en marzo, en Los Ángeles, mientras que Garnacho lleva cuatro partidos en el equipo campeón del mundo, pero aún no tuvo la oportunidad de mostrarse en partidos de la selección argentina como local ni tampoco en eliminatorias, ya que sus apariciones fueron en encuentros informales en Estados Unidos, China e Indonesia.

“ Hay chicos que todavía son nenes. A esa edad uno corre el riesgo de confundirse y por eso tanto sus compañeros como yo intentamos hablarles para que esas cosas no sucedan . Son chicos a los que les ha caído todo de repente y es importante que tengan claro que sólo son jugadores de fútbol, y nada más. No son más ni se deben creerse más que jugadores de fútbol. Es importante que todo el entorno, sus compañeros, sus familias y todas las personas que los rodean les hagan entender que tienen que seguir jugando al fútbol como lo hacían hace tres o cuatro años en el baby. Lo mejor que pueden hacer cuando salen a la cancha es dar lo mejor y pasarla bien. A partir de ese momento, lo que suceda ya no dependerá de ellos”, explicó Scaloni.

De acuerdo a la formación que paró el entrenador en el ensayo formal de este miércoles, ninguno de los juveniles iría desde el arranque en el duelo ante Chile. Sin embargo, el técnico ya avisó que piensa realizar varios cambios para el partido de la semana próxima ante Colombia y dejó la puerta entreabierta para que más de un juvenil tenga la chance de sumar unos minutos.

Scaloni ya demostró ser un técnico que confía mucho en los más chicos y hasta incluyó en la lista para Qatar a ocho futbolistas menores de 25 años. Pero eso sí: todo a su debido tiempo.