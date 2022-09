La broma de Gonzalo Higuaín por tener mala señal de teléfono en una entrevista: “Hay que decirle a David Beckham”

El futbolista argentino Gonzalo Higuaín fue entrevistado este jueves en el programa F12 (ESPN). Sin embargo, por un problema en la señal, la comunicación se vio alterada, y la conversación duró menos de lo previamente estipulado por ambas partes. Luego de intentarlo más de una vez a través de una videollamada, finalmente, el diálogo tuvo lugar de manera telefónica.

Los problemas de señal aparecieron desde el inicio. De hecho, Higuaín tardó en aparecer al aire, justamente, por las dificultades técnicas. Una vez que todo parecía encaminado para que Pipita hablara con los periodistas, el contacto tuvo que ser interrumpido porque los cronistas y el jugador no podían mantener un diálogo. “¿Nos vamos a Miami? No me lo digas dos veces...”, les propuso el conductor Mariano Closs a sus compañeros, a la hora de presentar al centroatacante del Inter.

“¿Lo tenemos ahí? ¿No nos escucha, o sí? ¿Gonzalo?”, le consultaba el conductor al jugador, vestido, en esta ocasión, con gorra y una tupida barba. Unos segundos después, el ex 9 de Juventus, Napoli y River contestó: “Buenas tardes Sisi, yo escucho”. Ante una segunda repregunta introductoria de Closs, la contestación del futbolista demoró más en llegar.

En el momento en el que los periodistas lograron hablar con Higuaín, Closs dijo: “Ahora te escuchamos pero creo que hay un delay importante, un par de segundos largos me parece”. Después, dieron por finalizada la entrevista por unos minutos, hasta que lograron reestablecerla. No obstante, en su regreso, el deportista de 34 años apareció sólo con su voz. Intrigado, el animador le dijo en chiste a Gonzalo: “Miami tiene toda la tecnología, ¿cómo puede ser que no nos podamos ver las caras?”.

Entre risas, el atacante confesó: “Sí, me hubiese gustado vernos, pero bueno, surgió un desperfecto, lamentablemente”. Siguiendo el tono de la broma, el periodista le dijo al entrevistado: “Increíble. Tenemos que comprar el abono, Gonza”. “Y sí, hay que decirle a David (Beckham)”, concluyó Pipita, en referencia al dueño, fundador y presidente de la franquicia donde juega desde septiembre de 2020.

La elocuente afirmación de Higuaín

Durante la entrevista, Higuaín se refirió a lo que significa jugar en la Major League Soccer (MLS), luego de competir durante 15 años en el más alto nivel, y con los reflectores sobre él. “Al jugar en esta liga, volví a sentir lo que sentía de pequeño: la felicidad de jugar al fútbol, sin tantas cosas en el medio, sin tanta maldad, sin tantas cosas de afuera que interfieran en lo futbolístico. Volví a sentir esa pasión que quizás se me fue un tiempo”.

El delantero de Inter Miami Gonzalo Higuaín, a la derecha, anota un gol para superar a Geoff Cameron (20) del FC Cincinnati durante la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS, el sábado 30 de julio de 2022 en Fort Lauderdale, Florida (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Por otra parte, el futbolista se animó a establecer la fecha desde la cual, desde su punto de vista, el fútbol cambió. “En mi humilde visión, en el año 2017, 2018, cuando empezaron a entrar los árabes al mundo del fútbol, donde el valor de la plata es un disparate, donde empezó el VAR, donde ahora cada jugada es minuciosa, cada jugador exagera más porque sabe que hay un VAR”, modificó el deporte.

Sobre la herramienta tecnológica aplicada en el fútbol, indicó que “es necesario pero a su vez está un poco destruyendo la picardía del futbol”. “Me parece bien a la hora de si la pelota pica o no adentro, pero no un dedo gordo, un hombro. Eso le quitó toda la picardía que tiene el jugador a la hora de jugar a la pelota. Después, en el área, el defensor tiene que saltar con los brazos pegados al cuerpo, porque si no, cualquier cosita es penal”, consideró.