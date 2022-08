Sigue el escándalo: ahora aseguran que Mica Vázquez engañó a Fernando Gago con su excompañero Gonzalo Higuaín

El sábado pasado, Mica Vázquez fue una de las invitadas a PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy kusnetzoff por Telefe, y recordó cómo fue su relación de cuatro años con el exfutbolista Fernando Gago, con quien convivió en Madrid, España, cuando él formó parte del club Real Madrid.

“Dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba totalmente enamorada de él y me separé porque me cagó con media Argentina y con media Europa”, manifestó, contundente, la actriz y conductora que ya había hablado del tema en Antes que nadie, el programa del que forma parte por LuzuTv.

Mica Vázquez contó detalles de cómo fue la convivencia con Fernando Gago en Madrid

Tras las numerosas repercusiones de sus declaraciones, desde Socios del Espectáculo, por eltrece, dieron a conocer otro capítulo de la historia: el exfutbolista con el que la actriz se habría vengado.

El sábado pasado, Andy Kusnetzoff le consultó a Mica Vázquez sobre su relación con el actual entrenador de Racing Club y ella se refirió a lo difícil que era estar con un futbolista: “Yo me enteré de algunas [infidelidades], pero andá a saber. Ellos tienen, de repente, plata, poder y minas. Son chicos...”, comenzó reflexionando.

Acto seguido, y para sorpresa de todo, agregó: “Yo fui fiel hasta que en un momento tuvimos un tiempo... No estábamos separados, pero fue un tiempo y yo me tenía que vengar. Fue más venganza que otra cosa”.

Desde Socios del Espectáculo dieron a conocer con quién se habría “vengado” la actriz y la encargada fue la panelista Luli Fernández: “Yo tengo mucha memoria. En su momento se habló de que una de las primeras explosiones en esa relación tuvo que ver con una supuesta relación que Mica habría tenido con Pipita Higuaín. Si van al archivo lo van a encontrar”, explicó y luego agregó: “Los que saben dicen que ahí habría habido un ‘rifirrafe’”.

Desde Socios del Espectáculo aseguran que Mica Vázquez engañó a Fernando Gago con Gonzalo Higuaín

Cabe mencionar que Fernando Gago no solo compartía plantel en el Real Madrid con Gonzalo Higuaín, sino también en la Selección Argentina. En ese sentido, Mariana Brey se refirió a los conflictos que habría habido en alguna de las convocatorias: “Maradona era el DT de la Selección argentina y tuvo que elegir a cuál de los dos convocaba porque se llevaban mal producto de este lío”.

Tras las polémicas declaraciones, Mica Vásquez atendió a distintos medios que la fueron a buscar a la salida de la radio: “Me sorprendió bastante porque hubo cosas que se sacaron de contexto. Mucha gente me preguntó por qué hablé después de 15 años. Nunca fui a un programa a hablar de Fer ni de nuestra historia. No es que yo me senté y dije ‘tengo algo para contarles’. Nunca fue eso”.

Además, la actriz se refirió a la expresión que utilizó para manifestar que su expareja lo engañaba: “Yo tengo una manera de decir, una manera de hablar que a veces quiero ser graciosa. Se sacó de contexto porque si vos leés el titular ‘me ca.. con media Europa’, pero si ves el programa yo lo digo riéndome como diciendo ‘Sí, me fue infiel, ya está'”.

Por último, Mica Vásquez quiso dar la vuelta a la página y dar por terminado el tema: “Para mí prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra, tengo una familia hermosa. Pasaron muchos años, no le guardo rencor a Fer. Lo quiero, no sé si estará enojado o no estará enojado, no es lo que hoy a mí me interese”, concluyó. Sin embargo, un periodista le consultó si el entrenador de fútbol le había mandado un mensaje y ella respondió tajante: “No importa, ya está”.