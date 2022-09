Alejandro Fantino mandó al frente a su novia Coni Mosqueira por lo que tiene en el baúl: “Una cosa increíble”

El conductor Alejandro Fantino publicó este martes por la noche una serie de historias de Instagram, donde “mandó al frente” a su pareja y prometida, la modelo Coni Mosqueira, al mostrar los objetos con los que ella cuenta en el baúl de su auto. El periodista grabó los videos tras regresar a su casa luego de animar uno de sus programas de televisión.

En modo selfie, y sin ocultar una tierna risa, Fantino dijo: “Se los tengo que contar porque es mortal. Llego a casa recién de hacer Animales Sueltos (América TV). Me faltaba una fichita de la luz para jugar al tenis mañana. Entonces, le abrí el baúl del auto a Coni a ver si tenía una en el bolso de tenis. Tiene una, se la robé”, confesó el animador mientras mostraba el objeto.

Luego, prosiguió con su relato, y fue al punto de lo que realmente quería comunicar: “Les voy a mostrar lo que encuentro adentro del baúl del auto de Coni”. Primero exhibió la particular raqueta que usa su novia para jugar al tenis, que cuenta con un diseño único. “Fijate la raquetita que usa Coni, la onda que tiene. Le hicieron una especial con estos colores”, precisó.

Asimismo, indicó qué fue lo que más le llamó la atención de lo que vio en el coche de Mosqueira: “Me encuentro que tiene unos osos (de peluche). ¿Por qué tiene osos atrás? Tiene dos osos, y un gorro. ¿Pero por qué mi novia tiene dos osos en el baúl?”, se preguntó Fantino entre risas.

Fantino mandó al frente Coni por lo que tiene en el baúl: “Una cosa increíble”

Además, se jactó de que Coni tuviera un tubo de pelotas de tenis con la marca del club con el que él simpatiza. “La banco porque tiene pelotas de tenis de Boca”. Posteriormente, anunció su retirada: “Es una cosa de locos. Voy a cerrar el baúl, y me voy a dormir”.

El accidentado pedido de compromiso de Fantino a Mosqueira

En una entrevista con Intrusos (América TV), Fantino le contó a la conductora del ciclo, Flor De La V, cómo fue el momento en el que le propuso casamiento a su novia: “Nunca me había pasado. Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”, dijo en relación al mar Egeo, donde le hizo su ofrecimiento amoroso a la modelo. “Me llevé el anillo desde Buenos Aires, ya lo tenía desde hacía un tiempo comprado, y armé todo como para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”, añadió.

Sobre Coni, Alejando indicó: “Me enamora todo el tiempo, me gusta su calma, me gusta su forma de ser, su compañerismo. Me enamora día a día”. La fiesta tendrá lugar en el mes de noviembre, en una estancia de Cañuelas. Además, tienen pensado hacer una celebración en la ciudad de Bahía Blanca, de donde es oriunda la influencer. En tanto, confesó que tiene ganas de que Los Palmeras toquen en el especial evento.

Alejandro Fantino le propuso casamiento a Coni Mosqueira

Recientemente, Mosqueira tuvo su despedida de soltera. En broma, el periodista hizo una encuesta con sus seguidores para saber si él debía hacer lo propio. Entre las ideas que propuso, están el alquiler de un barco, y de una isla.