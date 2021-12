Gonzalo Higuaín se quebró al recordar la muerte de su mamá: “Seguí jugando al fútbol por ella”

Gonzalo Higuaín, delantero de Inter Miami, recordó este viernes a su mamá, Nancy Zacarías, quien murió este año luego de batallar contra el cáncer. Al respecto, “Pipita”, dejó una serie de reflexiones que son inusuales de escuchar en un deportista de alto rendimiento.

Sin eufemismos, Higuaín hizo la cronología de cómo se enteró de que su mamá estaba atravesando la enfermedad. “A ella le detectan la enfermedad en la Copa América de Estados Unidos (2016). De ahí me voy a Ohio a ver a Fede (su hermano) y me lo cuenta. Cuando me lo cuenta, me voy a la Argentina y le digo que hasta que no se cure no volvía a jugar al futbol. De hecho, me pelee por ella. Y ella me dijo: ‘Si no jugás me voy a morir antes, porque no voy a permitir que dejes algo que amás por mí'. (...) Seguí jugando por ella. Iba a dejar el fútbol. Para mí el fútbol pasó a quinto plano”, reveló el “Pipita” en una entrevista con Sebastián Vignolo (ESPN).

Gonzalo Higuaín se quebró al hablar de su mamá: “Seguí jugando al fútbol por ella”

“Era una aberración”

Reflexivo, Higuaín cuestionó la celeridad con la que se volvió a la actividad deportiva cuando el coronavirus estaba en su pleno auge. “Cuando pasó la pandemia y volví a la Argentina, yo no quería volver a Juventus, porque me parecía una aberración seguir jugando al futbol después de la cantidad de muertes que había. Y hoy te das cuenta que en el fútbol, más allá de lo que mueve, y que sea la tercera industria que más mueve en el país, les importa un bledo la vida de la gente. Se siguió jugando al futbol porque se tenía que jugar, y se tenía que mantener ocupada a la gente que se quedaba encerrada en la casa. A mí me parecía una aberración. Yo no quería volver, y recibí criticas por derecha e izquierda por decir lo que sentía”, arremetió.

El 24 de abril, Gonzalo y Federico Higuaín marcaron los tantos en la victoria de su equipo ante Philadelphia y cumplieron un viejo sueño familiar. Sin embargo, un día después, la peor de las noticias llegaría a oídos de los hermanos. “Cuando a ella (su madre) le pasó eso, me quedé tranquilo porque la vi sana, con la cara como si no le hubiese pasado nada, y se fue con lo último que quería saber, que era que Fede y yo hicimos un gol en el ultimo partido. Hicimos un gol, y al otro día a la madrugada le pasa lo que le pasa. Se ve que quería saber esa noticia como para decir: ya está. En esas cosas vos decís: que loco, pero yo creo que son así. Son cosas que, para mi, valen más que ser campeón del mundo, y que ganar cualquier título. Son recuerdos imborrables”, concluyó.