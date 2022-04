Fractura de tibia y peroné: cuáles son las secuelas de una lesión como la que sufrió Robert Rojas

En condición de visitante, River venció por 1-0 a Alianza Lima de Perú por el primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A pesar de la victoria, todos los flashes se los llevó el defensor paraguayo Robert Rojas, quien sufrió la fractura de su tibia y peroné en una disputa del peruano Aldair Rodríguez, que fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán. Este hecho sucedió a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el partido se encontraba en la fase final de su desarrollo.

El llanto y el dolor de Rojas al sentir el impacto de la patada preocupó a los presentes. Los jugadores de Alianza Lima pedían una rápida atención médica y el gesto de Juan Fernando Quintero, con las manos en su cabeza presagiaba lo peor. Finalmente, el lateral derecho fue trasladado en ambulancia y continuará su recuperación en Buenos Aires.

Las caras de los jugadores lo dicen todo: Robert Rojas sufrió la fractura de su tibia y peroné

Este tipo de lesiones suelen tener lugar en el ámbito deportivo, más si es un deporte de contacto como el fútbol. LA NACION tomó contacto con el Doctor Claudio Croci (MN 87753), quien se especializa en Medicina del Deporte y explicó cómo se conforma cada hueso: “La tibia es el hueso más grande que hay por debajo de la rodilla, por eso los futbolistas utilizan las canilleras para protegerlo y no tiene reparo muscular, ya que si es en la parte posterior, está el gemelo y si es anterior, está la piel y el hueso; el peroné, en cambio, es más finito como si fuera un grisín, que ayuda a la formación de la pierna, pero no articula con la rodilla ni el tobillo y es el más fácil de fracturar”.

Habitué a tratar con futbolistas, Croci, que comanda el cuerpo médico del club Comunicaciones, manifestó sobre las primeras reacciones que ve de una persona luego de sufrir esa lesión: “Te das cuenta porque ves la deformidad del hueso. También, algo característico cuando se fractura de forma completo es el ruido, el jugador te lo confirma. La lesión en la tibia trae consigo un dolor muy intenso”.

Y, en esa misma línea, completó sobre las acciones que toma al conocerse de la gravedad de la lesión: “Primero, hay que ver qué tipo de fractura es. Si es expuesta, hay que limpiarla, taparla y trasladar a la persona para hacerse la radiografía. Se intenta alinear la fractura de manera manual o con un tipo de férula y dejás preparada la zona para una posterior cirugía”.

Robert Rojas sale del hospital en Lima

Una de las preguntas frecuentes es el tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica. El especialista aseguró que puede ser al día siguiente del proceso traumático o hasta una semana de espera, teniendo en cuenta cómo quedó la alineación de la zona dañada, y luego conseguir las placas y tornillos que soldarán esa parte del cuerpo.

¿Quedan secuelas después de la fractura?

Una de las inquietudes de los pacientes damnificados es el post. Las consultas recurrentes, al ser primerizos en la materia, es si se puede volver a caminar de manera normal. “Si tuvo fractura y nada más que eso, no debería tener ninguna secuela. Si queda con una buena alineación y cirugía, no tendría que tener problemas, después habría que ver el caso particular y los estudios que se realicen. Si hay alguna afectación de músculo, tendón u otro tipo de trastorno con el tiempo se recupera”, manifiesta el doctor.

Cómo dormir con la lesión de tibia y peroné

Croci también brindó información importante sobre los cuidados que se deben tener una vez que se superó el proceso de pasar por el bisturí: “En la primera parte del proceso, es importante el reposo. Al tener yeso, es la única manera de recuperarse y, para dormir, tiene que ser sí o sí boca arriba. Aproximadamente se estima un mes de espera para volver a pisar y seis meses de recuperación general. Si sos un deportista, te demanda dos meses más, ya que se te hipertrofian los músculos y necesitás recuperar la masa muscular”.

La palabra de Gallardo en conferencia de prensa

El director técnico del Millonario atendió a los medios tras la victoria en Perú y dejó sus sensaciones tras conocer la grave lesión que alejará de las canchas a Rojas: “Es el sabor amargo que nos queda más allá de la victoria, de este triunfo de visitante. Le va a llevar mucho tiempo de recuperación. Es fuerte, va a salir adelante, va a volver más fuerte”.

Marcelo Gallardo acompaña a Rojas después de su lesión Martin Mejia - AP

Y completó: “El diagnóstico es rotura de tibia y peroné. Robert está bien. El Gordo es un gran tipo, una persona muy noble y va a estar bien. Hay que acompañarlo en este momento”.