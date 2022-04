La inédita declaración de Oscar Ruggeri cuando era técnico de San Lorenzo que involucra a Carlos Bianchi

Martín Costa, columnista de F12 (ESPN), reveló este jueves en el pase con F90 una inédita declaración del exjugador Oscar Ruggeri de la época en que era entrenador de San Lorenzo. El “Cabezón” estuvo al mando del equipo “Azulgrana” entre 1998 y 2001, cuando el Boca de Carlos Bianchi arrasaba tanto a nivel local como internacional. En ese tiempo, el conjunto xeneize ganó seis títulos, incluidas dos Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. En tanto, el campeón del mundo en México 86′ no logró ganar ningún campeonato en el mismo plazo de tiempo.

Según explicó Costa este jueves, “alguna vez Oscar Ruggeri como técnico de San Lorenzo dijo: ‘Ojalá el tiempo me permita tener la tranquilidad que le veo todos los domingos a Bianchi’”. El cronista identificado con Boca evocó este ejemplo en relación a una opinión que emitió Sebastián Vignolo sobre Marcelo Gallardo, el exitoso entrenador millonario.

“A (Carlos) Bianchi le pasaba eso sobre todo en el comienzo (cuando ganaba la Copa Libertadores) porque él tenia la tranquilidad de que le iban a responder. Obviamente que podía perder, y eso que tuvo un invicto (de 39 partidos). Y a Gallardo le debe pasar esto también”, agregó el periodista en el pase de programas entre F12 y F90.

Bianchi y Gallardo, una comparación que se repite con el paso de los años por sus respectivos éxitos deportivos Archivo

Un rato antes, Vignolo había destacado un gesto del “Muñeco” en el partido por Copa Libertadores de River ante Alianza Lima que lo sorprendió: “Me da hasta placer verlo cómo dirige. El tipo está tomando un café, y vos te das cuenta que al mismo tiempo está en todas”. De fondo, se escucharon las risas del Diego Fucks, quien no se tomó en serio lo que destacó el “Pollo” de “Napoleón”. Otro de los que soltó una carcajada fue Marcelo Sottile.

Luego, el animador se defendió y quiso explicar su figura: “Dirige con un café en la mano. Cuando un tipo está seguro de lo que hace, puede estar tomando un café que no se le va a escapar ningún detalle”. En tanto, el “Chavo” acotó: “Si (Sebastián) Battaglia llega a tomar café, lo matamos”, a lo que el relator contestó: “Primero, que le de un estilo al equipo, y que después tome café”.

Sebastián Battaglia Fernando Vergara - AP

Cuando Costa empezó a contar su historia, los periodistas no cejaron en su risotada, y esto no le gustó al “Pollo”. Irónicamente, el conductor le dijo a Martín: “Me gusta porque están risueños. Es una falta de respeto lo que están haciendo con vos”. A la vez, aprovechó para pedirle disculpas a la conductora Luciana Rubinska, tras lo cual, Sottile le aclaró a Costa: “No es con vos, Martín”.