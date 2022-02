“Bilardo 2003″: cómo nació y qué fue de aquella campaña presidencial del ex DT campeón del mundo

En el año 2001, Carlos Bilardo estaba virtualmente retirado del fútbol. Había guiado a Libia a un histórico triunfo contra Mali que le había permitido jugar la etapa de grupos para clasificarse para el Mundial de 2002, pero el entrenador resolvió no afrontarla debido a que tendría que separarse de su cuerpo técnico. Después de una carrera en la que había establecido un nuevo paradigma táctico y de quedarse con el máximo título del fútbol, la Copa del Mundo, el Doctor podría haberse sentido realizado. Pero le quedaba una ambición extra.

En uno de los momentos más surrealistas de su vida, como lo retrata la docuserie de HBO Max Bilardo: El Doctor del Fútbol, estrenada este jueves, tras su aventura por África el Narigón se encaminó en un proyecto que tomó por sorpresa a su entorno: una candidatura a presidente de la Nación. “Eso me agarró como un ataque”, rememora en el documental su mujer, Gloria Di Bello, sobre el momento en que supo del plan. “Le dije «Carlos, estás loco. ¡A vos te pasan por encima con lo bueno que sos!»”.

El documental "Bilardo: El Doctor del Fútbol", de HBO Max, recuerda la entrevista que LA NACION hizo con el ex DT cuando se postuló para presidente. HBO Max

Al momento de presentar su espacio político, al que llamó “Partido por la Unidad” y floreó como “el primer partido del nuevo milenio” (lo fundó el 1 de enero de 2001), Bilardo dio una entrevista a LA NACION en la que proyectó mucha confianza en sus posibilidades: “Si me votan todos los que me dicen, va a ser un paseo”. Esto, a pesar de prometer que su campaña estaría enteramente autofinanciada y que no usaría las ganancias obtenidas a lo largo de su carrera en el fútbol para pagar sus viajes a lo largo y lo ancho del país.

“No confío más en la Justicia. Nos cansamos, como se cansaron muchos argentinos, y queremos nosotros llegar a todos ellos, porque creemos que son muchos los argentinos que están descontentos”, expresaba Bilardo en uno de sus primeros discursos de campaña. El contexto no era tan desolador como el que se vería al año siguiente, pero comenzaba a aumentar el rechazo social a la clase política de la época. “Hablé con empresarios, ex fiscales, gente trabajadora, y comenzamos a arrimar, arrimar, arrimar. Y acá estamos”, contó el Narigón.

Un cartel en las calles porteñas anuncia la candidatura de Bilardo a la presidencia de la nación. HBO Max

Sin embargo, con el tiempo Bilardo supo que sus aspiraciones eran demasiado ambiciosas como para lo que él planteaba. “Empezó a pasar el tiempo y él se dio cuenta de que, lamentablemente, con sus propios ingresos y su propio dinero era imposible llevar adelante una campaña política”, reflexiona en la serie Karina Rodríguez, su ex secretaria. “Iba a tener que empezar a recibir dinero y apoyo de otros lugares. Ahí ya no tenía sentido lo que él quería”, detalla. La Justicia nunca reconoció su candidatura, y ya para 2002 el ex futbolista se vio obligado a darse de baja de la aventura.

Luego de su fallida candidatura a la presidencia, Bilardo volvió a la dirección técnica por un año, en su Estudiantes de toda la vida.

Sin embargo, lejos de desanimarse, Bilardo continuó trabajando. Volvió pronto a lo que siempre se le dio bien: la dirección técnica. Con su querido Estudiantes en una precaria situación para mantener la categoría, el 4 de mayo de 2003 retornó a La Plata después de 20 años, y lo hizo contra Talleres, el mismo rival al que venció para obtener el Metropolitano de 1982. Entonces el Doctor vivió un último año como entrenador plagado de experiencias singulares, como cuando su equipo se entrenó junto a dos jugadoras del fútbol femenino del club y aquel icónico episodio del “Gatoréi” en el Monumental.