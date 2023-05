La chicana de Oscar Ruggeri a Boca Juniors tras el superclásico: “Como ganábamos siempre...”

escuchar

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), chicaneó este miércoles al club donde se formó como jugador, Boca Juniors, tras el triunfo de River Plate en el superclásico del último domingo. El Cabezón, que vistió la camiseta millonaria tres años, se remitió a su época de jugador para bromear al conjunto xeneize.

En el pase de programas con F12, el periodista identificado con River, Nicolás Distasio, se dirigió a Ruggeri para formularle una pregunta respecto de la postura que, en su opinión, tuvo Boca en la cancha de su rival: “Vos, que jugaste en los dos clubes, ¿viste que un equipo salga a defender como Boca en los últimos tres o cuatro clásicos en el Monumental?”. Rápido de reflejos, el exfutbolista respondió: “Jamás”, y luego, lanzó su chanza: “Lo que pasa es que como ganábamos siempre, no sé qué hacía el otro equipo...”.

Tras el intercambio cómplice, y sobre el final del pase, Ruggeri increpó a Distasio por admitir que el River del 96′ fue el mejor que vio en su vida: “Nico: escuchame. Antes de que te vayas. Te voy a decir algo: yo sé que vos eras chiquito, pero el equipo del 86′ era... Fue brillante, porque ganó absolutamente todo. Terminó en diciembre ganando la copa del mundo”.

En el momento de la réplica, Distasio le recordó a Ruggeri “lo que jugaba” el conjunto dirigido por Ramón Díaz en la década del ‘90, tras lo cual, el Cabezón sacó pecho, y dijo: “Sí, pero no ganó la copa del mundo...”. El equipo que integró Oscar ganó la Copa Intercontinental, en 1986, frente al Steaua Bucarest. Es la única conquista de esas características que obtuvo la institución de Nuñez a lo largo de su historia.

El festejo de los jugadores de River Plate luego de vencer a Boca Juniors. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Intrigado, el conductor de F90, Sebastián Vignolo, le preguntó a su compañero si, en su opinión, el River del 86′ fue el mejor de la historia. Previsiblemente, Oscar respondió afirmativamente (”total”), y se permitió hacer una comparación entre Bambino Veira y Marcelo Gallardo, dos entrenadores del club millonario.

“Gallardo, por la cantidad de años que estuvo, por el ciclo, por lo que significa... Si me preguntan a mí, yo digo el Bambino, porque estuve ahí tres años maravillosos, y todo lo que jugamos, lo ganamos. ¿Cómo no voy a elegir al técnico que me dirigió a mí? Ahora, me ponés con Gallardo, que es algo increíble que un DT en argentina este ocho, nueve años seguidos en un club, me parece que es medio fuerte, y Gallardo es de River, es del club, nacido ahí. Tiene esa ventaja”, concedió.

Respecto de la postura de Boca en el estadio Monumental, Ruggeri descartó que el entrenador del club azul y amarillo, Jorge Almirón, les haya pedido a sus jugadores “que no cruzaran la mitad de la cancha”. Por su lado, la periodista Lola del Carril cuestionó a quienes demonizan a la línea de 5 planteada por el DT en la cancha de River, porque cuando “La Banda” utiliza ese planteo, se argumenta que produce “volumen de juego”, mientras que en el caso de Boca, se lo tilda de defensivo. Admirado por la actitud de su compañera, Ruggeri le dijo, entusiasmado: “Poné los puntos ahí, a esos varones...”.

