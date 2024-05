La dura postura de Oscar Ruggeri sobre los hinchas de River que silbaron a Martín Demichelis: “No entiendo”

Escuchar

Antes del pitido inicial del encuentro entre River y Central Córdoba de Santiago del Estero, correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional, el entrenador Martín Demichelis recibió algunos silbidos de reprobación por parte del público presente en el estadio Mas Monumental.

A raíz de este incómodo momento, la figura de Demichelis estuvo en el ojo de la tormenta, a pesar de que sus dirigidos, con total superioridad, borraron de la cancha a Central Córdoba con un contundente 3-0 con un doblete de Facundo Colidio y la restante anotación de Esequiel Barco.

Tras la finalización del partido, algunos analistas deportivos se hicieron eco de este momento y criticaron duramente a los hinchas que estuvieron en el encuentro y tomaron esta tajante decisión que muestra un quiebre en la relación con el exjugador del club.

DEMICHELIS, DE LA SALIDA DE ENZO A LOS SILBIDOS



¿Cuál es la actualidad del técnico en River?#ESPNF90#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/o763inwbqo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 14, 2024

Uno de los que recogió el guante fue Oscar Ruggeri, panelista del programa F90 (ESPN), quien vistió la camiseta de River y dio una opinión calificada sobre lo que sucedió. “Me parece una locura. Si vos me decís que no se ve nada, pero River está bien, es de locos esto... Gana, se lleva por delante al otro equipo... ¿qué es lo que quieren los hinchas? No entiendo qué es lo que buscan”, dijo, indignado.

En esa misma línea, argumentó sobre los logros que obtuvo el DT a lo largo de su corta estadía en el fútbol argentino, donde debió aggionarse tras un largo período en el fútbol alemán. “Ya ganó tres campeonatos. Yo no pondría más el cartel de Demichelis, no lo pongo más. No presento más quién dirige. Que con todo esto no se confunda y empiece a cambiar cosas. Él debe seguir por esta línea y mejorar cosas”, recalcó Ruggeri, quien también fue campeón del mundo en 1986 con la camiseta de la selección argentina.

Demichelis, silbado por algunos hinchas en la previa de River vs. Central Córdoba (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) NELSON ALMEIDA - AFP

Al terminar su descargo, que reunió consenso en el panel periodístico del ciclo, Sebastián Vignolo, conductor del programa, asintió sobre todo lo expuesto y argumentó que la salida de Enzo Pérez a Estudiantes de La Plata tuvo un costo muy alto.

“Parecería que no le perdonan lo de Enzo Pérez. Me parece una locura e injusto, no lo merece, me parece que está haciendo un buen trabajo”, sintetizó Vignolo al darle la razón a Ruggeri sobre la crítica desmedida hacia el DT que alzó varios títulos y le dio una identidad al conjunto riverplatense.

River venció por 3-0 a Central Córdoba LA NACION/Gonzalo M. Colini

Con el objetivo cumplido de ganar en el debut del torneo local ante Central Córdoba, que jugó casi todo el partido con un jugador menos por la expulsión de Santiago Laquidaín, el Millonario empezó con el pie derecho y pondrá todas sus energías en lo que es la Copa Libertadores, el principal objetivo.

En dicho certamen sudamericano, River comparte fase de grupos con Deportivo Tachira de Venezuela, Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay, a quien enfrentará este martes, en el Mas Monumental, desde las 21.30. De conseguir un resultado positivo, el club de Núñez tendrá el acceso asegurado a la siguiente ronda.

LA NACION