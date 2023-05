Santi Maratea hizo una encuesta por la recaudación de Independiente y la respuesta de la gente lo descolocó

escuchar

En medio de la recaudación de dinero que lleva a cabo Santiago Maratea para pagar la totalidad de la deuda que mantiene el club Independiente, el influencer compartió con sus seguidores un llamativo video en el que les propuso realizar una encuesta “honesta”. Luego de unos minutos vio el resultado, un tanto desalentador para lo que esperaba.

Este martes, mediante su cuenta de Instagram, Maratea publicó una Storie en la que indicó que la colecta para salvar a “El Rojo” ascendió a más de 700 millones de pesos (esto representaría un poco más de la mitad de lo que debe saldar con el club América de México). Lo cierto es que luego de su alegría por tal suma de dinero, organizó una encuesta pública en la que invitó a que todos sus seguidores respondan si aportarían a la causa. Su objetivo fue presuponer futuros ingresos en la cuenta bancaria.

Santi Maratea realizó una encuesta en redes y la respuesta de la gente lo descolocó

“Superamos los 700 millones de pesos. Que la cuenten como les plazca, como les guste”, inició Maratea y añadió: “Esto es un pacto con Independiente y con los hinchas del club”. Además, el influencer se refirió al porcentaje total que recaudó para abonar parte del endeudamiento: “Esto representa más del 53%, más de la mitad. Vamos, ahora hay que llegar a 800 millones de pesos. Qué locura cuando lleguemos a mil millones, va a ser una locura eso”.

Luego de dar a conocer las cifras que acumuló el pozo solidario, Maratea incitó a sus seguidores a superar la marca registrada hasta ese momento, no sin antes hacer una encuesta. “Antes de poner los links, quiero que me respondan con honestidad, para entender quiénes pueden poner $4000 ahora y quiénes no. Yo sé que hay gente que ya puso y va a poner de vuelta o que ya puso y no va a poner de vuelta. Respondan con la verdad”.

En la caja de opciones, se mencionó: “Ya puse y voy a volver a poner”; “Ya puse y no voy a volver a poner”; “No puse pero ahora sí voy a poner” y “No puse y no pondré”. Luego de ello, Maratea se llevó una sorpresa con la elección de sus seguidores, quienes en su mayoría votaron que no aportaron y no aportarían dinero a la causa.

El resultado de la encuesta que Santi Maratea realizó en sus redes (Fuente: Instagram/@santimaratea)

Sin hacer referencia inmediata, el influencer indicó que en tan solo “tres minutos” respondieron 10.000 personas y aseguró que a diario un total de un millón visualizan ese contenido, por lo que la mitad dejó en claro que no acompañaría la colecta para salvar a Independiente.

Si bien recibió un revés de sus usuarios, en menos de una hora logró superar los 701.471 millones de pesos a 710 millones. “Es cuestión de organizarse”, remarcó con felicidad y alentó a todos a llegar a los 800 millones propuestos.

La ayuda externa que podría recibir Maratea en su colecta

Además de los hinchas que se encuentran en Argentina y aportaron su granito de arena para recaudar al pozo solidario, Santi Maratea indicó que trabaja de manera constante para recibir los aportes de las personas que viven fuera del país y así acrecentar la suma que de momento se estancó de manera lógica luego de los aportes iniciales.

El influencer mostró que en menos de una hora acumuló más de $8 millones (Fuente: Instagram/@santimaratea)

“Ya sé que están todos esperando para que se abra la cuenta en el exterior para así poder contar con el aporte de los hinchas que están afuera. Créanme que estoy en eso todos los días con una reunión detrás de otra. Intentando abrir distintas cuentas para ver cuál es la más riesgosa, la más adecuada y la más ágil para juntar la plata y después sacarla de ahí. Cuando esté les voy a estar avisando”, confirmó Maratea.

