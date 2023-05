La reacción de Oscar Ruggeri al escuchar las disculpas de Messi al PSG: “Imaginate al capitán nuestro”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, elogió este viernes al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, por el pedido de disculpas del futbolista al PSG y sus compañeros tras ausentarse en un entrenamiento del equipo. Asimismo, comparó a Leo con su excompañero, Diego Maradona.

“Quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón, obviamente, a mis compañeros, al club, y sinceramente, pensé que tenía día libre después del partido como venía pasando en las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente. Así que nuevamente pedir disculpas por lo que hice y acá estoy, esperando lo que el club decida”, dijo Messi, en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

El video fue compartido en el programa de ESPN, tras lo cual Ruggeri mostró una sonrisa y al mirar al conductor Sebastián Vignolo, le dijo: “Dios mío. Te voy a decir algo: lo grande que es este chico. Mirá que no salen, eh, a ese nivel, los demás no salen a pedir perdón”. Luego, el Cabezón consideró que Messi hizo este pedido de disculpas “para la gente” y que “frena” la discordia generada por el tema: “Salvo a los bandidos”, exceptuó, críptico, el exdefensor. “A la gente de verdad, la frena”, agregó.

En ese momento, Vignolo se sumó al elogio de Ruggeri y añadió: “Otro dice: ‘No hago nada, ¿mirá si le voy a pedir disculpas a esta gente, que me insultan todos los partidos?’. Messi agarró, hizo el video y ahora hagan lo que quieran”. Allí, mientras buscaba complicidad en su compañero Chavo Fucks, Ruggeri dijo por lo bajo: “Imaginate al diez nuestro, el capitán nuestro. Jo, jo, jo,”. El exjugador suele llamar de esa manera a su excompañero de la selección argentina, Diego Maradona. En sintonía con Ruggeri, El Chavo acotó: “¿Sabés lo que hubiese hecho?”. Por su lado, Federico Bulos exclamó, asustado ante lo que podría haber sucedido con Pelusa: “¡No!”.

Las disculpas de Messi al PSG

Después, Ruggeri arriesgó que Messi tomó la decisión de publicar un pedido de disculpas “por su familia”, por “los chicos”. Además, descartó que lo hayan obligado a hacerlo: “Para mí, no le dijeron ‘hacé esto’. Él lo hizo por su familia, para terminar e irse de ahí. Y está bien que se vaya”. “Él, con lo que hizo... si no quería, no lo hacía y estaba bien”, dijo.

Por otro lado, el exdefensor de la selección argentina apuntó contra los compañeros de Messi en PSG, sobre quienes, estimó, deberían haber acompañado al futbolista argentino. “El capitán, con los jugadores, tendrían que estar parados. ¿Quién es el capitán? Marquinhos... hay que ir a hablar. Los jugadores tienen que plantarse ahí”.

A su turno, Chavo Fucks definió a la decisión de Messi como “una estrategia brillante, una movida genial e inesperada” para los dirigentes del PSG. Por su parte, Vignolo indicó que, con su postura, Leo “da la imagen de un ser humano sensacional, extraordinario”, mientras que la periodista Lola del Carril ironizó, con una crítica al PSG: “Parece un pibe de La masía pidiendo perdón”.

