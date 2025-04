Una estrella de Friends dijo que recibió una señal de Matthew Perry después de su muerte

La muerte del actor de Friends, Matthew Perry, sorprendió a todos en el mundo del espectáculo. A más de un año de su trágica partida, sus amigos más íntimos lo recuerdan con mucho cariño, como es el caso de Maggie Wheeler. La actriz que le dio vida a Janice en la famosa serie de comedia estadounidense que se emitió entre 1994 y 2004 lo tiene siempre presente.

Maggie Wheeler fue la novia de Chandler Bing en la ficción. Y, durante una entrevista con el periodista y presentador Steve Kmetko, habló sobre la muerte de Matthew en el podcast Still here hollywood. “Afectó a todos. A la gente de todo el mundo que lo amaba como Chandler, que se benefició de la alegría que transmitía siendo un actor brillante y tan increíblemente gracioso. La onda expansiva la sintieron muchísimos”, dijo.

Maggie todavía siente una conexión con Matthew Perry (Foto: Captura de Youtube Podcast Still Here Hollywood)

También la actriz contó qué significó para ella su muerte: “A mí se me rompió el corazón y me sentí muy triste porque él no pudo salir de ese oscuro túnel en el que estuvo por tanto tiempo”. Y continuó: “Si leés el libro de Matthew, vas a conocer el nivel de adicción, era tan profunda. Sabés que, cuando leés los detalles de una persona como Matthew, que tuvo acceso al dinero y a las cosas que él quiso, algunas personas tienen que perder todo en busca de la solución, de la cima”.

Maggie Wheeler, además, apuntó contra los individuos acusados de la muerte del actor: “Hubo personas que sacaron ventaja de los accesos que Matthew tenía y eso es una tragedia. Es una tragedia que se haya ido y que haya personas que hayan participado a sabiendas”. Es que la actriz explicó que no se siente “ajena” a toda la situación porque ella misma lo vivió de cerca con su hermano, que falleció por sobredosis de drogas. “Incluso cuando sabés el rumbo que la persona toma, el día que se va es una sorpresa”, sentenció.

Matthew Perry fue hallado ahogado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre GETTY

“En el caso de Matthew parecía que había tomado una curva y las cosas estaban yendo bien de alguna forma, pero solo era la alfombra que se estaba quitando”, aseveró la actriz. Luego de hablar sobre la difícil situación que atraviesan tanto quienes son adictos a las drogas como sus familiares y amigos, contó que todavía siente una conexión especial con Matthew. “No he hablado de esto en ningún lugar antes”, afirmó.

Wheeler contó como fue que recibió una señal de su excompañero de ficción: “Hubo un momento increíble si creés en este tipo de cosas, mucha gente habla de espíritus que se manifiestan en forma de pájaros... pero después de la muerte de Matthew estaba en la piscina de un vecino. Estaba sola, no había nadie más, y estaba de espaldas, pensando en mi hermano, y dije: ‘cuídalo’”. Fue ahí que la actriz relató que justo en ese momento “dos halcones volaron sobre mi cabeza y pasaron volando junto a mí”. “Uno dio vueltas, vino y atrapó al otro, que pasó volando junto a mí“, siguió. “Así que fue un momento hermoso, si te gustan este tipo de cosas”, relató. La actriz insinuó que Perry y su hermano le habrían enviado una señal a través de dos halcones que volaron por encima de ella para decirle: “Todo va a ir bien”.