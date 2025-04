A seis meses de la muerte del ex One Direction, Kate Cassidy reveló las últimas palabras que le dijo Liam Payne

A seis meses de la muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction que falleció tras caer de un balcón del hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo, su por entonces novia, Kate Cassidy, reveló cómo fue la última conversación que tuvieron. La influencer de 26 años visitó el pódcast On Purpuse, del presentador Jay Shetty, donde contó detalles exclusivos acerca de cómo fueron los últimos días de su relación con el artista.

Según contó Cassidy, ella dejó Argentina unos días antes del trágico desenlace de Payne. Siempre le costaba despedirse de él, pese a que iba a volver a verlo en el corto plazo, esa última despedida fue particularmente complicada. “Recuerdo estar sentada allí con él y no paraba de hablar de lo mucho que lo amaba, y él se rio y me interrumpió diciendo: ‘Kate, vas a perder tu vuelo, tu auto está en la entrada’”, explicó.

Kate Cassidy reveló cómo fue su última conversación con Liam Payne

A continuación, aseguro que, por último, el ex One Direction le dijo: “Actúas como si esta fuera la última vez que me vas a ver”. Para no llegar tarde, la modelo le hizo caso sin saber que sus palabras se volverían literales. “Me reí. Pero mirar atrás y saber que esa fue la última vez que lo volví a ver es escalofriante”, expresó.

Sin embargo, para Cassidy, esa fue la despedida perfecta y no cambiaría nada de aquel momento que compartieron. “Me siento muy afortunada de que nuestra despedida fuera tan sincera. No habría querido que fuera diferente. Me alegro mucho de haber pasado ese tiempo tan bonito juntos y no lo cambiaría”, señaló.

Liam Payne y su novia Kate Cassidy Foto Instagram @kateecass

Luego, más adelante en la entrevista, la influencer aseguró que Payne estaba en una lucha constante por abandonar sus adicciones y mejorar su salud mental, pero nunca podía progresar realmente en ese camino. “Él daba cinco pasos hacia adelante y luego tres hacia atrás”, confió. “Él podía mejorar, pero entonces ese interruptor se activaba y él se despertaba por la mañana sintiéndose de cierta manera”, explicó.

En este sentido, reveló que el deseo más grande de Payne era poder estar bien. “Si hubiera podido elegir estar sobrio por el resto de su vida, lo habría hecho”, sentenció. Si bien al principio no entendía por qué no podía simplemente hacerlo, finalmente comprendió que era una batalla que lo superaba: “Me di cuenta de que esto era algo que no podía elegir. Teníamos un día maravilloso y luego, esa misma noche, ocurría algo que le hacía latir la cabeza y no podía evitarlo”.

Asimismo, Cassidy explicó que ella todo el tiempo intentaba sacarlo de las habitaciones de hotel para distraerlo de sus oscuridades, pero sus esfuerzos nunca fueron suficientes. “A veces fue mucho para mí. No soy una profesional, nunca lo fui y soy muy joven, así que realmente traté de hacer todo lo que pude”, comentó. “Una cosa que la gente debe comprender es que no se puede arreglar ni curar a alguien, solo ellos pueden hacerlo por sí mismos. Podés ayudarlos y apoyarlos en los días buenos y malos, pero no podés curarlos de la adicción y la salud mental”, añadió.