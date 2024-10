La foto subida de tono de la China Suárez que despertó polémica en las redes sociales

La China Suárez compartió este domingo varias fotos de su fin de semana y revolucionó las redes sociales. La actriz, de 32 años, subió un carrusel con tres imágenes y un video, pero hubo una en particular que despertó polémica y comentarios diversos entre sus seguidores.

La foto de la China Suárez que generó polémica en las redes sociales

Es la foto de la China Suárez frente a un espejo en bikini. En el posteo, la actriz no escribió ningún comentario, simplemente se limitó a poner dos emojis: un corazón y una estrella. Los seguidores se dividieron en dos bandos. Unos la criticaron por compartir fotos con poca ropa y otros saltaron a defenderla. “¿Es necesario mostrar?”, “Ya no sabe qué hacer”, “Mi amiga cuando anda necesitando atención”, “Te banco, pero la primera foto no da”, escribieron algunos. Mientras que otros, fueron más tajantes: “Cómo les gusta criticar y lo peor es que la mayoría son minas”, “Existe la opción de dejar de seguir”, “Más linda no se puede”.

Con el verano ya casi tocando la puerta y altas temperaturas en Buenos Aires, la China Suárez compartió dos imágenes suyas en una bikini negra disfrutando de un día al aire libre. A su vez, mostró una rica y fresca ensalada que comió, e imágenes también de su hija Rufina con su gato Fatma y con un perro.

Otra de las fotos en bikini que compartió la China Suárez

Rufina estuvo presente en el domingo de sol con la China Suárez

Fatma, protagonista en las fotos y videos de la actriz

El accidente doméstico que sufrió la China Suárez

La semana pasada, la actriz fue noticia por un accidente que sufrió en su casa y que la llevó a terminar en el hospital. “Pasaron cosas”, escribió ella misma en sus redes sobre la imagen que publicó en stories, donde mostró una de sus manos ensangrentadas.

La China Suárez tuvo un accidente en su jardín (Foto: captura/Instagram/@sangrejaponesa)

Pese al susto, lanzó un divertido comentario sobre sus uñas, dando a entender que no estaban en su mejor estado. “Ignoren mis uñas, estoy grabando en una cárcel”, expresó sobre Barro, el spin-off de El Marginal del que será parte.

En el siguiente posteo, se la vio junto a su hija mayor, Rufina Cabré, haciendo “pucherito”. “Ya salí de la guardia, no perdí el dedo, por suerte”, señaló. Mientras que acto seguido, subió una foto mostrando a la pequeña sosteniendo un peluche como premio por acompañarla.

Una vez en casa, la intérprete de “Corazón de cartón” subió un video junto a Rufina, Magnolia y Amancio, en el que juntos explicaron lo que había pasado. “Estábamos todos en la cama elástica y de la nada pasa un lagarto overo, que son bastante grandes y viven en nuestro jardín”, dijo la primogénita de la artista. Y continuó: “Pasó por todo el parque y Sakura, nuestra perra, fue y agarró al lagarto. Mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo, le quedó colgando y después lo tiró”.

Para cerrar, la misma actriz fue quien explicó en detalle su accidente: “Eso fue lo que pasó, por suerte no me fracturó. Yo creo que era un hijito del lagarto que estaba siempre acá porque el lagarto grande era como un mini cocodrilo. Pero está bien, ahora lo vamos a ir a ver pobrecito. Sakura no lo hace de mala, es su instinto. El lagarto se defendió y por eso me mordió a mí”.