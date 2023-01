La foto de Marcelo Gallardo de vacaciones que se volvió viral por un detalle en su vestimenta: ¿dónde está el Muñeco?

escuchar

En las últimas horas, circuló en las redes sociales una curiosa foto del entrenador Marcelo Gallardo, quien tras ocho años y medio al frente del primer equipo de River Plate, decidió renunciar a su cargo, y actualmente, está disfrutando de sus primeras vacaciones en mucho tiempo.

El Muñeco, ídolo máximo en la historia de la institución millonaria, se mostró relajado, con una sonrisa de oreja a oreja y abrazado a un lugareño que no desaprovechó la oportunidad para tomarse una foto con el Muñeco. “Jamás en la vida me imaginé encontrarme a este grande. Un sueño cumplido. Si no me creen, miren mi cara” escribió Karlos Enrique Silva Crespo en su cuenta de Facebook.

En los comentarios de la publicación, que data del 8 de enero, Karlos explicó que se cruzó con el laureado DT en una localidad ubicada a 20 kilómetros de Bariloche, en el campo de su madre. Tal fue la emoción del hombre que, inmediatamente, decidió cambiarse la foto de perfil que previamente tenía, y la reemplazó por la foto suya con Gallardo.

Sinceramente emocionado, el hombre aseguró sobre su contacto con Marcelo: “No lo podía creer. No me lo voy a olvidar en la vida”. De acuerdo con la información disponible en su biografía, el usuario de Facebook vive en la localidad rionegrina de El Bolson, por lo que se presume que Gallardo está (o estuvo) en el sur del país.

Marcelo Gallardo, de look explorador Facebook

Lejos de la formalidad del traje, o del vestuario deportivo de entrenador, en esta ocasión, Gallardo se mostró con un pantalón jean arremangado en su pierna derecha, chaleco informal, y gorro piluso. Un look tipo explorador y bien vacacional. Además, su ropa y sus manos se advierten cubiertas de tierra, por lo cual, se presume que el Muñeco estuvo en movimiento.

Gallardo vuelve a dirigir

Días atrás, el exentrenador de Nacional y River Plate informó a través de sus redes sociales que volverá a la actividad para dirigr al Riyadh Season, un equipo “conformado por jugadores del Al Hilal y Al Nassr”, en un partido que jugarán contra el PSG de Lionel Messi.

De confimarse la presencia de La Pulga, sería el primer enfrentamiento entre el jugador y el DT desde la final del Mundial de Clubes 2015 entre River y Barcelona, con triunfo culé por 3-0. En aquel encuentro también participó Pity Martínez, uno de los símbolos de la era Gallardo en River y que volverá a ser dirigido por él en esta exhibición.

El amistoso formará parte de una festividad en Arabia Saudita que lleva el nombre de Riyadh Season, el mismo que el equipo que parará Gallardo, en la que el gobierno busca promocionar varias actividades culturales. En la actual edición, que dio comienzo a fines de octubre y continuará hasta el 22 de enero, se incluyen exposiciones de perfumes, la venta de productos saudíes, un parque de diversiones y varios shows en vivo, culminando con un recital de la banda Imagine Dragons en Mrsool Park, el estadio de Al Nassr.

