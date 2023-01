Coti de Gran Hermano contó que le escribieron futbolistas de River y San Lorenzo y dio pistas

escuchar

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Constanza Coti Romero, contó esta semana en el programa por streaming que conduce Cristian U, “Terapia de calle”, que recibió, a través de su cuenta de Instagram, mensajes privados de futbolistas que juegan en Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, y en equipos de la liga de México.

Consciente de que el animador quería sacarle información respecto de los contactos amorosos, Coti le hizo una advertencia a Cristian, pero dejó la puerta abierta para revelarle algunos datos que le permitirían deducir quiénes son los futbolistas que intentaron seducirla. “No me vas a sacar los nombres de entrada. No voy a quemar a nadie. Te puedo decir los equipos, si querés...”.

En ese momento, el ganador de Gran Hermano 2011 recordó que Coti ya había contado en una entrevista con el programa de streaming “Biri Biri” que le habían hablado por Instagram futbolistas del conjunto millonario. “River es uno...”, le dijo.

Luego, la novia del Conejo, agregó: “Boca también, San Lorenzo... Me escribieron de otros lugares, de México también, pero esos no son equipos tan conocidos, por eso directamente lo vi y dije: ‘no conozco’”. Después, “por las dudas”, aclaró que no le contestó “a ninguno”.

“¿Vos abriste y leíste alguno?” insistió Cristian, a lo que Coti contestó negativamente. Acto seguido, cuando el streamer le preguntó si alguno de los futbolistas que la contactó son famosos o de renombre, la correntina aseguró que “dos” de ellos son “nombres conocidos: el de River, y también el de San Lorenzo”.

Además, contó que el jugador del Ciclón que la contactó, antes jugaba en Boca Juniors. Del actual plantel azulgrana, Gonzalo Maroni y Nicolás Blandi pasaron por el conjunto xeneize. “No juega ni a las balitas” aportó sobre el presente futbolístico del hombre en cuestión.

“¿Y el de River es conocido?” le volvió a preguntar Cristian a Coti, quien accedió a brindar todavía más antecedentes del deportista que la quiso seducir. “Lo voy a matar. Con esto, lo sacan sí o sí. Jugaba en Independiente cuando ganó la Sudamericana con (Ariel) Holan”. El único futbolista de River Plate que vistió la camiseta del Rojo y formó parte de aquel equipo es el delantero Esequiel Barco.

Entre risas, al mirar los comentarios en el chat de YouTube, Coti indicó “uy, mirá, lo están quemando”, e hizo otra acotación para seguir despejando dudas sobre la identidad del hombre. “Es con ‘s’ igual. Lo escribieron con ‘z’”.

Días atrás, en “Biri Biri”, la estudiante de kinesiología ya había anticipado que recibió mensajes de futbolistas. A la vez que, dijo, contestó “alguno” porque le tiraban “buena onda” sobre su participación en el reality y hubo otros que “fueron directos”. Tajante, lanzó: “Esas cosas, no”.

Coti de GH contó que un futbolista de River le escribió por Instagram

Por último, Coti reveló que la sorprendió cómo incrementaron sus seguidores en las redes sociales desde su ingreso a la casa de Gran Hermano. “Yo pensé que iba a salir con 500 k, no tanto... fue shockeante”. Actualmente, Romero tiene alrededor de un millón y medio de followers en la red social de Meta.

LA NACION