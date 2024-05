La fuerte confesión de Ariel Ortega sobre su carrera profesional, el elogio a Marcelo Bielsa y el apoyo a Martín Demichelis

Escuchar

Ariel Ortega es el ídolo de varias generaciones. Sobre todo, para aquellos hinchas de River que lo vieron jugar con la camiseta de ese equipo entre la década del 90 y el arranque de este siglo. Además, con la Banda Roja fue campeón y es un reconocido hincha Millonario. También jugó en Europa y vistió la casaca de la selección argentina en tres mundiales. A pesar de haber tenido una carrera exitosa, el Burrito reveló que se arrepiente por no haber sido “más profesional”, ya que con ese enfoque le hubiera permitido “lograr aún más cosas”. Durante la entrevista habló de Messi, de Scaloni, también sobre el trabajo de Demichelis en River y elogió a Bielsa.

Durante la charla con Sergio Goycochea en el programa radial D-Selección, Ortega hizo una fuerte revelación: “Ahora con 50 años me pongo a pensar y creo que habría logrado más cosas si no me hubiera equivocado tanto. Para ser jugador de fútbol hay un solo camino y es el de ser profesional al 100%”. Con 50 años digo que podría, no digo haber sido más jugador, sino haber logrado más cosas por no equivocarme. A los 25 cometía errores que ahora digo ‘qué tonto’. Me arrepiento de no haber sido más profesional”, comentó.

Ariel Ortega brilló con la 10 de River Enviado especial

El jujeño recordó la eliminación en primera rueda en el Mundial de Corea-Japón 2002. Sobre aquel drama deportivo, expresó: “Fue de las desilusiones más grandes que tuve en la vida, fue algo que me acompañó durante mucho tiempo”. En cuanto al plantel que fue dirigido en aquella copa por Marcelo Bielsa, agregó: “Habíamos hecho una gran clasificatoria, teníamos un gran plantel”. Acerca del entrenador rosarino, dejó un gran elogio: “Hay entrenadores que te dan más confianza y te hacen sentir más cómodo. Yo siempre digo que si hubiese tenido a Bielsa a los 20 años, seguramente hubiese sido otro jugador diferente”.

Además, agregó: “Uno tiene su talento, su impronta y su esencia, pero los entrenadores te marcan cosas que te llegan. A mí me ha enseñado movimientos y uno pensaba que sabía todo, pero no lo sabía todo. La forma en la que le llegaba al jugador y el respeto fue fundamental. Trataba a Bati con el mismo respeto que a un sparring. Quería que el tipo aprenda y querer llegarle. A mí me marcó mucho Bielsa”.

Ariel Ortega durante el Mundil de Francia 98. El Burrito disputó, además, las Copas del Mundo de Estados Unidos 94 y de Corea-Japón 2002 JEAN-PIERRE MULLER - AFP

En línea con la selección argentina Ortega habló de la selección argentina que se coronó en el Mundial de Qatar 2022: “Los vi solo en mi casa. Me puso feliz por el grupo de jugadores, por Messi, que se lo ha criticado mucho y no se merecía el trato que tuvo. Como hincha y argentino me puso muy feliz”. También se refirió al cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni: “Agarraron un fierro caliente, tuvieron esa valentía, y a medida de que fueron pasando los partidos, armaron un grupo espectacular”.

Por último, dejó su opinión sobre el trabajo que está realizando Martín Demichelis como DT de River: “Después de ocho años de Gallardo, la gente quiere lo mismo. Martín está haciendo un gran trabajo y espero que los resultados lo acompañen. El primer campeonato que gana (Liga Profesional 2023) lo hace bien, los pasó a todos por arriba. Los armadores de juego y los delanteros bajaron un poco el rendimiento, por eso Martín no logra un patrón de juego”, culminó.

