La conmovedora historia del hijo del arquero de Independiente diagnosticado con TEA y el reclamo para el colegio que asiste

Escuchar

El mundo del deporte quedó conmocionado luego de que el arquero de Independiente contara el mal momento que atravesó junto a su esposa en la escuela a la que asiste su hijo, quien padece TEA (Trastorno del Espectro Autista). La historia tuvo tanta repercusión que la causa dio un giro inesperado y comunicaron una noticia esperanzadora.

Rodrigo Rey tiene 31 años y se desempeña como arquero de Independiente https://www.instagram.com/caindependiente/

Todo comenzó este viernes, cuando Rodrigo Rey y su esposa, Laura, utilizaron sus respectivas redes sociales para contar que Benicio había ingresado al Instituto José Manuel Estrada de City Bell y a las horas pidió irse por una situación que lo angustió. Es que debido a su enfermedad, el nene necesita un espacio propicio para descansar, pero solo le dieron una colchoneta que dejaron sobre el suelo y en un lugar precario.

Laura, la esposa de Rodrigo Rey, comunicó que pudo llegar a un acuerdo con la Institución (Foto: captura Instagram/@lali_rey_)

Gracias a la viralización del comunicado, la mujer del deportista de 31 años sorprendió este sábado con un feliz anuncio. “Quiero contarles que a raíz de una reunión urgente con la directora y la parte legal de la escuela... hemos podido entendernos y encontrar un nuevo punto de partida”, sostuvo, y agregó: “Ojalá este quiebre sirva para volver a construir la confianza y entender que estamos para sumar y crear juntos un mejor espacio para Beni y para todos”.

A su vez, sostuvo que el camino no fue ni es nada fácil. “Sabemos que es un camino largo por recorrer y entendemos que no importa cuantas veces haya que volver a empezar... si los resultados son positivos”, manifestó, y continuó: “Personalmente, siento que exponer estas cosas no es lo más cómodo del mundo. Sobre todo cuando tratamos de tener un perfil bajo y cuando se trata de nuestros hijos. Pero ayer me sentí desgastada, agotada, triste, enfurecida y pensaba cuantas veces nuestro hijo en un futuro va a tener que pasar por cosas difíciles, injustas”.

Por último, agradeció a quienes estuvieron durante este difícil momento: “Vuelvo a agradecer a todos los que abrieron su corazón. Somos tantos que impresiona y al mismo tiempo duele demasiado. Porque por una cuestión u otra, parece que no estamos lejos, estamos lejísimos de ser una sociedad preparada y empática. Pero al mismo tiempo expresar lo que nos pasa... empieza a abrir caminos en los que te das cuenta de que no estamos solos”. Y cerró: “¡Los quiero mucho! Y gracias, gracias, gracias por acompañarnos siempre”.

El descargo de Rodrigo Rey y su esposa, Laura, contra el colegio de su hijo

Ante la indignación, el arquero del Rojo, utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 74.000 seguidores, para denunciar lo que ocurría en el colegio al que asiste su hijo: “Esta imagen es el supuesto ‘espacio de calma’ de nuestro hijo en la escuela. Esta imagen describe lo que venimos renegando con esta escuela. Esta imagen nos parte el alma en mil. Una escuela privada, que cuentan con papás que han ofrecido todo”.

La denuncia de Rodrigo Rey en las redes sociales (Foto: Instagram/@rodri_rey)

En ese sentido, contó qué era lo que había ocurrido: “Hoy nuestro hijo, después de dos semanas enfermo, volvió con mucho esfuerzo al colegio, en un proceso de recuperarse físicamente, ya casi bajó dos kilos. Hoy necesitó un espacio de la calma y ¡no lo tuvo! Intentó acostarse ahí y no quiso saber nada. Medio cuerpo afuera y casi como ¡estar en el piso! Ustedes no se dan una idea cuántas veces ofrecimos incorporar cosas para que no solo para Beni, sino para todos los niños que necesiten y puedan beneficiarse”.

Por su parte, Laura, la madre del pequeño, escribió: “Me tocaron el punto más sensible, pero también el más guerrero. Tuve un hijo que llegó al mundo sin esperanza de vida. Que sobrevivió a dos cirugías recién nacido. Quedando solo con 60 cm de intestino y un pronóstico desolador. Una de las posibilidades era alimentarse toda su vida por una máquina, entre otras cosas. Durante sus primeros 4 años, durmió más en hospitales que en su propia casa. Su déficit inmunológico hace de sus inviernos un gran desafío, y todo ese contexto termina en un diagnóstico de TEA”.

LA NACION