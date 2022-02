La furia de un futbolista argentino que vive en Ucrania: “Ahora me llaman todos”

En la madrugada argentina, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que decidió realizar una “operación militar especial” en Ucrania. Desde entonces, comenzaron los ataques en el país, donde como en otras partes del mundo residen argentinos. Uno de ellos es el futbolista Fabricio Alvarenga, surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield, quien anticipó a través de su cuenta de Instagram que no tiene intenciones de hablar con la prensa sobre la situación bélica que se atraviesa en su actual lugar de residencia.

Furioso, el jugador del FC Rukh Lviv escribió un mensaje contra las personas que están interesadas en hablar con él en los momentos adversos, y no cuando hay algo positivo para contar sobre su carrera futbolística: “Cuando las cosas van bien a todos les chupa un huev..., a nadie le importa. Hacen de cuenta que no existís. Pero cuando pasa algo malo, ahora todo el mundo quiere mandarte mensajes, llamar, hacer notas, no rompan los huev...”, lanzó, sin eufemismos.

Fabricio Alvarenga @fabrialvarenga

Alvarenga jugó también en el Curitiba. Actualmente, vive en la ciudad de Lviv, uno de los blancos de la ofensiva militar de Rusia, ubicada en el oeste de Ucrania. El jueves por la mañana, se activaron en ese lugar las sirenas de aviso de bombardeo. También conocida como Leópolis, esta tierra se encuentra a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, con lo cual es un lugar más favorable para escaparse del país que se encuentra en guerra. Aparte del deportista de 26 años, otros tres jugadores argentinos militan en el fútbol de Ucrania: ellos son Gerónimo Poblete, Francisco Di Franco y Claudio Spinelli.

En una entrevista con TyC Sports, Di Franco dio su dramático testimonio: “Vivo en Dnipró y me desperté a las cinco de la mañana con una bomba que explotó cerca de la ciudad, y otras dos seguidas. A los cinco minutos, nos llamó el staff del equipo para ir a la base del club. Ahí, nos resguardaron en el bunker, y ahora estamos en un hotel a ver si se pueden comunicar de cancillería argentina”.

Claudio Spinelli @fcolexandriya

Distinta es la situación de Spinelli, que reside en Oleksandria, al sur de Ucrania y a 500 kilómetros de Kiev. Por la mañana, su padre habló con Radio 10 para contar que su hijo estaba en camino de salida del país: “Agarró las pocas cosas del departamento en el que vive, y está en la ruta camino a Polonia”, describió. A diferencia de Di Franco, explicó que el club no pudo darle las “herramientas” necesarias y definió a la situación como un “sálvese quien pueda”. “Llegar a la frontera va a ser difícil. El tema es escaparse, ya no hay club, no hay nada”, cerró.