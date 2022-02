“El Chavo” Fucks dijo que Román Riquelme está a la altura de Aimar y Oscar Ruggeri lo cruzó

Este miércoles, el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, probó en el entrenamiento un equipo con el clásico sistema 4-3-1-2. Es decir, con un enganche, casi una especie en extinción. Luego de disputar los tres primeros partidos con tres delanteros (Eduardo Salvio, Sebastián Villa y Darío Benedetto), el director técnico comenzaría a inclinarse por la opción de sacar a un atacante del once titular y ubicar un volante más. En el ensayo, ese lugar lo ocupó Aaron Molinas. Es esperable que, cuando esté en condiciones, Óscar Romero tome el puesto. Este tema sirvió como disparador en el programa F90 (ESPN) para hablar sobre históricos jugadores en ese puesto.

En ese debate Diego “Chavo” Fucks ubicó a Verón y a Aimar por encima de Juan Román Riquelme. La sentencia del comentarista deportivo generó la réplica de algunos de sus compañeros, especialmente, de Oscar Ruggeri, quien se manifestó particularmente en desacuerdo con la opinión del cronista.

“Tomar a Riquelme es como tomar a (Lionel) Messi o a (Diego) Maradona en una posición. Son casos absolutamente excepcionales”, dijo Daniel Arcucci, al pasar, en el fragor de la discusión. Luego, Marcelo Sottile agregó: “Cuando (Román) fue con Van Gaal (al Barcelona), no jugó, y con Bielsa (en la Selección), jugó muy poco”. Acto seguido, el animador Sebastián Vignolo les preguntó a sus compañeros: “¿De quién era el problema?”.

Quien se hizo cargo de la consulta fue Ruggeri, quien no dudó en responsabilizar al entrenador en no llevarlo al equipo “Albiceleste”: “De los técnicos”. Y argumentó: “Tener al Riquelme jugador, les digo de verdad: vos vas a jugar contra él, te estas cambiando en el vestuario, es algo muy del jugador. Los centrales y el cinco estamos hablándonos y diciéndonos: ‘¿quién lo va a agarrar? Mirá que se te va para la izquierda. Donde la agarra no la agarramos más y se nos mete adentro del área’”.

Chavo Fucks generó un debate entre sus compañeros (Foto: Captura de video) Captura

Furioso, Fucks replicó: “Riquelme no es Maradona”. Después, Vignolo agregó: “¿Cómo no? No es Maradona, pero es un recontra crack”. Allí, el Chavo recordó que el “Loco” eligió a dos jugadores muy buenos en lugar de J.R.R.: “Bielsa llevó al Mundial 2002 a Verón y a Aimar, que son dos futbolistas excepcionales, que hicieron una carrera europea, si querés, mejor que la de Riquelme. No es que me llevó a mí o a un jugador de medio pelo. Lo puso en un partido previo con Gales y se lo comió un ignoto jugador”.

Ante esto, Vignolo contestó: “Para mí, futbol antiguo, moderno del futuro, Riquelme juega siempre”, a lo que su compañero le dijo: “Posiblemente, para mí también, pero Bielsa llevó a Aimar y a Verón”.

Chavo Fucks comparó el estilo de juego de los cracks y generó un intenso debate

Para redoblar la apuesta, el “Chavo” se dirigió al “Pollo” y sentenció: “Te voy a decir una cosa con la que no vas a estar de acuerdo. Aimar y Verón están a la altura de Riquelme”. En claro desacuerdo, Ruggeri respondió con una definición sobre el actual dirigente de Boca: “Nos bailó antes y nos bailaría ahora. ¿Cómo lo marcas? Te cubría la pelota y no se la podías sacar. Más allá del que le pegaban, no lo podían tumbar”.

Inmediatamente, Fucks salió a retrucarle al “Cabezón”: “¿A vos no te gustaba como jugaban Verón o Aimar?”. Indignado, Oscar expresó: “¿Pero cómo no me van a gustar? Para mí, eran distintas características”.

En ese momento, Vignolo le consultó a Ruggeri si consideraba que Riquelme estaba un escalón encima de Verón y Aimar, tras lo cual respondió: “Sí, para mí está arriba. Cuando te enganchaba y te gambeteaba y se ponía más o menos en posición frente al arco, 80% o 90%, gol”. Estoico, Fucks acotó: “Para mí, están a la misma altura”. Al mismo tiempo, el exdefensor no le quitó importancia los otros dos futbolistas, pero reafirmó su punto de vista acerca de la calidad futbolística de Román en relación a “La Brujita” y “El Payaso”.