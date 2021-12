La original forma en que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron el sexo de sus mellizos

Hasta hace un mes y medio, la novedad era que estaban esperando mellizos. Pero en la tarde del jueves Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a sus fanáticos con una nueva revelación, dado que el jugador del Manchester United publicó en su cuenta de Instagram un emotivo video en conjunto con su mujer donde anunciaban el sexo de los bebés.

“Donde la vida empieza y el amor no tiene fin. Bendecido”, escribió el astro portugués en su perfil de redes sociales, donde ostenta 377 millones de seguidores. Allí, compartió unas tiernas imágenes donde sus hijos Cristiano Jr., Eva María, Alana Martina y Mateo esperaban por la gran noticia: sus hermanos, ¿serían varones o mujeres?

Georgina Rodríguez y los tres hijos de Cristiano Ronaldo Instagram @georginagio

Con la increíble decoración navideña que CR7 y su esposa eligieron para su hogar en Inglaterra de fondo y un llamativo piano, Georgina filmó a los pequeños que aguardaban por explotar dos globos mientras ella decía: “Atentos, una, dos y...”.

Entonces, los hijos de Ronaldo vieron cómo de un globo salían papelitos celestes y del otro salían rosas, lo que significaba que los bebés van a ser un varón y una mujer. “¡Una niña!”, festejaba una de las chicas, mientras el mayor de los cuatro gritaba: “¡Niño!”. Mateo, el más chiquito, lloraba entre confundido y asustado por el ruido.

“¡Qué bonito!”, exclamó Georgina, quien seguía del otro lado de la cámara. A la hora de publicado, el video alcanzó las 5,5 millones de reproducciones y se inundó de comentarios de felicitaciones para la pareja, que ahora tendrá una familia más que numerosa.

Así anunció CR7 el sexo de sus melllizos

Entre los mensajes que recibieron, el club del goleador portugués, el Manchester United, les deseó felicidades y otros amigos celebraron la noticia que el futbolista y la modelo habían compartido con el mundo.

En una entrevista reciente con Cosmopolitan, Rodríguez contó una divertida anécdota con los chicos de cuando asistió a una de las ecografías para ver a los mellizos. Allí, la emprendedora relató: “Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaban que iba a dar a luz allí mismo y me preguntaban: ‘¿Pero no van a nacer ya?’”.