“Estamos en vivo para la Argentina”: el desopilante cruce entre Christian Martin y un policía

Christian Martin, cronista de ESPN y LN+, viajó esta semana a Riad, capital de Arabia Saudita, para cubrir la Maradona Cup, el evento en homenaje al astro argentino que se celebró con un partido entre Boca Juniors y Barcelona. El encuentro finamente fue ganado por el equipo de Sebastián Battaglia en los penales.

Como suele sucederle por la naturaleza del trabajo en la calle, el periodista tuvo que solucionar un inconveniente logístico con un policía, con quien había convenido el lugar más apropiado para filmar. “No está en el tiro. Puse la cámara. Mirá el plano. Moví la cámara. Está apuntando para allá”, le dijo Martin al oficial en vivo y a la vista de todos en el Mrsool Park, del Al-Nassr. Casualmente, es el equipo que dirige Miguel Ángel Russo, exentrenador xeneize.

Luego, le dijo: “Vos dijiste que no querías que saliera esto. Moví la cámara. La entrada no está en el plano. Hacé lo que quieras, pero nos dijiste algo y lo hicimos. Mirá el plano”. A su vez, el corresponsal le explicó al oficial que toda su conversación estaba saliendo al aire: “Ahora estamos en vivo para la Argentina mientras hablamos. Movimos la cámara. No vimos el auto entrar”.

El desopilante cruce entre Christian Martin y un policía en Arabia Saudita

Mientras tanto, los periodistas del programa F12 (ESPN) desde la Argentina se reían por la desopilante escena. Incluso, el conductor Mariano Closs comentó: “Dos minutos más de esto y Christian se pone colorado y ya empieza a enojarse”. Además, le preguntó a su colega: “¿Qué pasó?”. Inmediatamente, el periodista contestó: “Dame dos minutos”.

Entre risas, Closs le dijo a sus compañeros bromeando: “Tenés que atender al amigo. Tienen que ir a charlar”. Un rato después, Christian retomó el contacto con el estudio. Desde el estudio, Closs le preguntó a su colega: “Christian, ¿cómo terminó la milonga?”. A su vez, Martin explicó cómo pudo afrontar el problema. “Todo solucionado. Siempre hay que llamar al jefe del operativo. Mi papa era comisario. Si algo sé, es manejarme con la policía. Nos movimos tres metros apuntando para acá”, dijo.

Por último, el reconocido notero relató las diferencias que encontró entre esta visita a Riad y la del pasado en cuanto a las libertades individuales. “Esto de tener una cámara dando vuelta por Riad pasaba antes. Cuando vinimos por Argentina Brasil (2019), era todo nuevo. Mucho tiempo cerrado a ver extranjeros. Nos asombramos de ellos y ellos de nosotros”, confesó.