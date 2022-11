Mundial 2022: la AFA le respondió al diputado nacional que cuestionó la marca de yerba que llevan a Qatar

escuchar

A pocos días de la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar, la competencia también empieza a jugarse fuera del campo de juego. Al factor ansiedad que demuestra la población para que comience cuanto antes, también se suman algunas circunstancias que lejos están de una jugada preparada o de una definición de Lionel Messi.

En esta oportunidad, una simple storie de Instagram de un utilero llamado Nicolás despertó una serie de comentarios reprobatorios al viralizar el contenido de una caja metálica, que irá rumbo a Qatar, compuesta por varios paquetes de yerba marca “Canarias”, la cual tiene procedencia brasilera y se comercializa, preferentemente, en el país vecino de Uruguay. A raíz de esto, el cuestionamiento se basó en no llevar productos de origen nacional, particularmente por la gran cantidad de industrias que se dedican a la yerba mate en el país.

Tal fue el punto de ebullición del asunto que Luis Mario Pastori, diputado nacional por la provincia de Misiones, puso el grito en el cielo y cargó contra la actitud de la delegación argentina: “Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación”.

El contundente tuit de Luis Mario Pastori acerca de la procedencia de la yerba

Y agregó: “Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?”.

Al ir escalando en versiones y dichos, el tema tomó preponderancia en las redes sociales donde los usuarios tomaban partido por cada sector, de los que privilegiaban la industria nacional y quienes, a pesar de ello, ponían sobre la mesa un gusto personal sobre la yerba producida en otro país.

Como para concluir el debate, Nicolás Novello, quien se desempeña como jefe de prensa de la selección argentina, utilizó su cuenta de Twitter con el fin de cortar la grieta. En dicha publicación, mostró otra cajonera con paquetes de yerba de la marca Playadito, la cual se comercializa a nivel nacional y también la bolsa de caramelos que es otro de los detalles que se llevaron todas las miradas.

La respuesta del jefe de prensa de la selección argentina

“Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos. ¡Vamos que vamos, Argentina!”, deslizó Novello, con el objetivo de unir las fuerzas y que la polémica quede desterrada por completo para focalizarse solamente en la estadía de La Scaloneta en Medio Oriente.

Gio Lo Celso, una baja confirmada

Ahora sí, dentro del campo de juego, una noticia golpeó duramente al plantel que se encuentra a la espera de la confirmación de la nómina final de 26 jugadores que estarán disponibles en Qatar. El deportista en cuestión es el mediocampista Giovanni Lo Celso, quien sufrió un desprendimiento del bíceps femoral derecho en un encuentro que su equipo, el Villarreal enfrentó al Athletic Bilbao.

Luego de las especulaciones sobre el caso y el parte médico, exjugador de Rosario Central deberá someterse a una operación para volver a estar al ritmo de competencia, lo que lo deja al margen de la convocatoria debido al poco tiempo que existe entre su recuperación y la proximidad del Mundial.

De 26 años, el rosarino es una de las piezas fundamentales del equipo de Lionel Scaloni y contribuyó activamente en las últimas dos conquistas del seleccionado: la Copa América y la Finalissima.

LA NACION