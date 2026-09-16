La Premier League ofrece la oportunidad de ser futbolista por un día: de qué se trata y cuál es el precio

Everton FC presentó una iniciativa inédita para los fanáticos del fútbol mundial, ya que el club de la Premier League diseñó una experiencia inmersiva bajo el nombre de LGNDS VIP Immersive Experience que permite a los compradores sentir la vida de un jugador profesional durante 24 horas. La propuesta se vincula al partido benéfico Game for Hope, el cual tendrá lugar el sábado 26 de septiembre en el nuevo Hill Dickinson Stadium.

El costo de esta vivencia alcanza las 25.000 libras esterlinas, cifra equivalente a unos 33.456 dólares estadounidenses. Este valor supera los 50 millones de pesos argentinos al tipo de cambio actual. El programa no representa un simple paquete de hospitalidad tradicional, sino que el club enfatiza que el usuario forma parte de la estructura interna del equipo durante los momentos previos al encuentro benéfico. El paquete incluye el hospedaje en el hotel oficial de la delegación, además de comidas compartidas con los protagonistas y el viaje conjunto hacia el estadio.

El partido a beneficio trae un paquete inédito para los fanáticos del fútbol Seat Unique

La experiencia permite el acceso al entrenamiento oficial programado para el 25 de septiembre, donde el participante observa las reuniones tácticas y asiste a la charla técnica del entrenador antes del inicio del partido. Aunque el comprador no pisa el campo como jugador, sí ocupa un lugar en el banco de suplentes en calidad de miembro honorario. La jornada incluye ver el calentamiento desde el césped, el uso de un kit oficial personalizado y la obtención de una camiseta firmada por los futbolistas invitados.

El evento Game for Hope convoca a leyendas de Everton, Liverpool y figuras internacionales como Cafú, Clarence Seedorf, Jaap Stam, Mustapha Hadji, Leighton Baines, Gareth Barry, Phil Jagielka, Robbie Fowler, Ryan Babel, Joleon Lescott y Louis Saha. El objetivo central reside en la recaudación de fondos para las organizaciones Shelter y Everton in the Community, entidades dedicadas al combate contra la falta de vivienda en Merseyside. La propuesta trasciende el modelo de palco privado y busca la integración total en la rutina del primer equipo.

Algunos de los nombres más destacados son Cafú, Seedorf y Jaap Stam, integrantes del histórico AC Milan multicampeón Archivo

Seat Unique, plataforma responsable de la oferta, define la propuesta como un acceso extraordinario a áreas cerradas al público general. El programa abarca desde la concentración inicial hasta la celebración posterior al encuentro deportivo. El club destaca que el rol del hincha es el de un acompañante privilegiado que vive la preparación desde una perspectiva interna, habitualmente restringida para el personal técnico y los jugadores.

La iniciativa ocurre en el marco del estreno de la flamante casa de Everton, el Hill Dickinson Stadium. La exclusividad del paquete responde a una estrategia para acercar al hincha a los detalles operativos del fútbol de élite. El partido benéfico comenzará a las 16:45 del próximo 26 de septiembre. Este esquema comercial marca un precedente en las formas de interacción entre los clubes de la Premier League y sus seguidores más acaudalados bajo el objetivo de la filantropía.