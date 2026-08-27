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La promesa de Boca Juniors que se volvió viral en las redes a pura gambeta
Alma Almaraz compartió un video en su cuenta de Instagram que dio que hablar por sus habilidades; quién es la joya de solo 16 años
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Se llama Alma Almaraz. Su nombre ya es el de una estrella. Tiene solo 16 años y juega en las inferiores de Boca Juniors. Esta semana se viralizó en las redes sociales por un video suyo a pura gambeta que dio que hablar.
El video rápidamente se llenó de “Me Gusta” y comentarios. “Muy crack”; “Mucha suerte crack”; “La verdadera máquina”; “Atrevida”; “Mil de aura”, fueron solo algunos. Incluso, Yamila Rodríguez, exjugadora de Boca Juniors -actualmente en Talleres-, también le dejó un elogio a puro emoji: un fuego y unos aplausos que resumieron todo.
En el video se puede ver a Alma a pura gambeta. Es un resumen de sus mejores jugadas donde va dejando rivales en el camino. Lo que más llama la atención es todo lo que tiene de potrero: la pisa, amaga, sigue y vuelve a pisarla. Por momentos parece como si estuviera bailando.
Por lo que se puede ver en su perfil de Instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores, Alma también estuvo convocada ya para la selección argentina. A su vez, en Boca lució la cinta de capitana.
En el primer posteo que tiene en sus redes en octubre de 2023, hay fotos de Alma jugando al fútbol sala. Uno podría deducir que también las gambetas y lo que se ve de potrero, lo sacó de ese deporte. También hay videos de Alma desplegando su talento en el fútbol sala de pequeña.
Habrá que esperar pero ya hay que ir anotando su nombre porque seguramente vuelva a aparecer, y con mucha fuerza.
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