La promesa de Boca Juniors que se volvió viral en las redes a pura gambeta

Se llama Alma Almaraz. Su nombre ya es el de una estrella. Tiene solo 16 años y juega en las inferiores de Boca Juniors. Esta semana se viralizó en las redes sociales por un video suyo a pura gambeta que dio que hablar.

Alma Almaraz, la promesa de Boca de solo 16 años

El video rápidamente se llenó de “Me Gusta” y comentarios. “Muy crack”; “Mucha suerte crack”; “La verdadera máquina”; “Atrevida”; “Mil de aura”, fueron solo algunos. Incluso, Yamila Rodríguez, exjugadora de Boca Juniors -actualmente en Talleres-, también le dejó un elogio a puro emoji: un fuego y unos aplausos que resumieron todo.

El video que se viralizó y que puso a Alma en el centro de la escena

En el video se puede ver a Alma a pura gambeta. Es un resumen de sus mejores jugadas donde va dejando rivales en el camino. Lo que más llama la atención es todo lo que tiene de potrero: la pisa, amaga, sigue y vuelve a pisarla. Por momentos parece como si estuviera bailando.

El posteo del video de Alma se viralizó y se llenó de comentarios y elogios

Por lo que se puede ver en su perfil de Instagram, donde tiene más de 20 mil seguidores, Alma también estuvo convocada ya para la selección argentina. A su vez, en Boca lució la cinta de capitana.

Alma en el predio con la selección argentina

En el primer posteo que tiene en sus redes en octubre de 2023, hay fotos de Alma jugando al fútbol sala. Uno podría deducir que también las gambetas y lo que se ve de potrero, lo sacó de ese deporte. También hay videos de Alma desplegando su talento en el fútbol sala de pequeña.

Alma Almaraz jugando al fútbol sala de pequeña

Habrá que esperar pero ya hay que ir anotando su nombre porque seguramente vuelva a aparecer, y con mucha fuerza.