La reacción de la prensa mexicana tras el triunfo del Tri vs. Estados Unidos: ¿hay reconciliación con el público?

La selección de México venció este martes a Estados Unidos por 2-0, en un partido amistoso. De esa manera, no solo rompió una larga racha sin victorias ante uno de sus grandes rivales de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), sino que también despertó intensas reacciones en la prensa mexicana.

Raúl Jiménez celebra su espectacular gol de tiro libre contra Estados Unidos en el Estadio Chivas, que desató la euforia entre la afición mexicana es.kiosko.net

Este resultado llegó en un momento clave para el equipo dirigido Javier Aguirre, que enfrenta desde hace varios meses duras críticas por parte de aficionados y periodistas. La victoria en el Estadio Chivas dejó en el aire la pregunta si este habrá sido el primer paso para una reconciliación entre todas las partes: aficionados, prensa y jugadores.

Cómo fue el triunfo de México sobre Estados Unidos

En un ambiente festivo en Guadalajara, el equipo dirigido por Javier Aguirre consiguió una victoria convincente de 2-0 sobre el conjunto estadounidense. El partido, disputado este martes 15 de octubre, marcó el fin de una sequía de siete encuentros sin poder vencer a EE.UU.

La actuación del delantero Raúl Jiménez fue clave para el éxito del equipo. Al minuto 21, ejecutó un tiro libre que se convirtió en uno de los goles más destacados de la noche. El segundo tanto llegó apenas iniciada la segunda mitad, cuando César Huerta anotó tras una jugada que comenzó con una recuperación de balón de Jiménez en el área rival.

El Tri controló el partido con un 59% de posesión y exhibió una sólida defensa que impidió cualquier intento de reacción del rival. Este triunfo no solo fue un bálsamo para el equipo, sino también un gesto simbólico hacia los aficionados que pedían un cambio en el rendimiento de la selección.

La prensa mexicana resaltó la actuación de Raúl Jiménez y el retiro de Andrés Guardado como los momentos clave del triunfo sobre Estados Unidos es.kiosko.net

Qué dijo la prensa sobre el triunfo de México: “Reconciliación”

Los medios de comunicación en México no tardaron en reaccionar ante el esperado triunfo. Diario La Prensa utilizó la palabra “Reconciliación” en su portada y resaltó, no solo la victoria, sino también la destacada actuación de Raúl Jiménez y la emotiva despedida de Andrés Guardado, quien jugó su último partido con la selección nacional.

Por su parte, Reforma optó por titular “Por fin”, en alusión a los siete encuentros que México llevaba sin poder vencer a Estados Unidos. En su cobertura, el diario destacó la importancia de romper esta mala racha y elogió el trabajo de Javier Aguirre al frente del equipo, dado que logró devolverle la solidez y dinamismo que los aficionados extrañaban. En tanto, Esto puso como título “Súper Raúl” y centró su análisis en la destacada actuación de Jiménez, quien fue una de las piezas más determinantes del encuentro.

Por otro lado, El Informador puso el foco en el retorno del equipo al estadio de las Chivas tras 14 años de ausencia. “La selección se reencuentra con Guadalajara y con el triunfo”, tituló. Este medio subrayó la conexión entre la afición local y el equipo, al destacar que las tribunas se convirtieron en una fiesta desde el primer gol de Jiménez.

Andrés Guardado se despidió del equipo tricolor entre aplausos y ovaciones tras 19 años de carrera con la Selección Mexicana Eduardo Verdugo - AP

Andrés Guardado le puso fin a su carrera con El Tri: la emotiva despedida

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la despedida de Andrés Guardado, uno de los jugadores más emblemáticos de la selección mexicana. Con 181 partidos disputados, se convirtió en el futbolista con más encuentros internacionales en la historia del Tri. El adiós del “Principito” en el Estadio Chivas fue un evento cargado de simbolismo y emoción. Al minuto 18 del primer tiempo (el número que lleva en su dorsal), el mediocampista abandonó el terreno de juego entre aplausos y abrazos de sus compañeros, mientras la afición lo ovacionaba de pie.

Guardado, quien debutó con la selección en 2005, dejó una huella imborrable en el futbol mexicano. Participó en cinco Copas del Mundo desde Alemania 2006, marcó 28 goles y brindó 28 asistencias.

En declaraciones previas a su retiro, en el canal de YouTube oficial del combinado mexicano, Guardado expresó: “Siempre intenté ser el mejor. Me exigía para reinventarme y seguir siendo competitivo. Si no te acostumbras a exigirte, no tienes opciones de conseguir lo que quieres”.

El legado de Andrés Guardado y la reciente actuación del equipo tricolor generan expectativas sobre el futuro del seleccionado. Aunque el camino hacia la próxima Copa del Mundo aún es largo, la reconciliación con su público parece estar en marcha, impulsada por noches como la que se vivió este martes en Guadalajara.

