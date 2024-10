Diego Cocca, contundente con Santi Giménez y sus críticas en la selección: “Yo no dije que al jugador mexicano no le gusta entrenar”

Un nuevo conflicto se desató en la selección de México. Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, acusó al entrenador Diego Cocca de haber “agarrado rencor” contra los jugadores durante su breve paso por el Tricolor. Por su parte, el técnico argentino negó rotundamente haber dicho que los futbolistas se quejaban de los entrenamientos y se mostró firme en su versión de los hechos.

Diego Cocca desmintió haberse quejado de los jugadores de la selección Mexicana; para Santi Gimenéz, el argentino les tomó rencor luego de que lo despidieran Mark J. Terrill - AP

Qué dijo Santi Giménez sobre Diego Cocca: “Nos agarró rencor”

Santiago Giménez aprovechó una entrevista en el programa La Última Palabra de Fox Sports para expresar su malestar con el paso de Diego Cocca por el banquillo de la selección mexicana. El delantero, quien tiene una carrera en ascenso en Europa, aseguró que el argentino adoptó una postura de “rencor” hacia los jugadores tras su salida del equipo.

Diego Cocca fue el técnico de Mëxico durante siete partidos, entre febrero y junio de 2023. Los únicos cuatro encuentros oficiales que dirigió fueron por la Nations League de ese año y, una vez concluido el torneo, fue despedido de su puesto. “Siento que Cocca se agarró un poco contra los jugadores, cuando no teníamos nada que ver. Salió a dar un par de entrevistas y dijo que nosotros nos quejábamos, y nada de eso era cierto. Siento que él agarró rencor por lo que le hicieron”, mencionó Giménez.

El caso al que hace referencia el futbolista ocurrió durante el ciclo de la Nations League bajo el mando de Cocca. Según habría comentado el entrenador argentino luego de ser despedido, a lo largo ese torneo surgieron quejas por parte de los jugadores acerca de las largas distancias entre los campos de entrenamiento y el hotel de concentración, además de molestias por las extensas sesiones de las prácticas.

Por su parte, el jugador del Feyenoord descartó la existencia de conflictos en el vestuario y subrayó que la selección tenía un ambiente de unión. “No sé por qué especulan lo contrario”, afirmó al intentar desmentir los rumores de tensiones internas.

Diego Cocca desmintió a Santi Giménez: “Nunca me dijeron nada”

Tras las declaraciones de Giménez, Diego Cocca no tardó en responder. En una entrevista también concedida a La Última Palabra, el técnico argentino negó tajantemente haber hecho comentarios sobre quejas de los jugadores por el entrenamiento. Según Cocca, todo se debió a malentendidos y rumores que surgieron de los medios de comunicación.

“Mira, todo surgió por rumores del periodismo”, sostuvo. Según explicó, el periodismo afirmó que “los jugadores se quejaban porque entrenaban mucho”. “A mí no me dijeron nunca nada. Ojalá me lo hubieran dicho, porque les habría explicado que realmente teníamos que entrenar mucho para mejorar”, aclaró Cocca.

El técnico también enfatizó que jamás acusó a los jugadores de ser perezosos en sus entrenamientos, sino que su enfoque siempre estuvo en el trabajo constante para mejorar el rendimiento del equipo. “Se malinterpretó que yo lo dije. Yo no lo dije, yo no dije que al jugador mexicano no le gusta entrenar, al contrario, soy alguien que trabaja mucho en los detalles y sentía que con más trabajo íbamos a mejorar la selección”, sentenció.

Además, Cocca reconoció que los largos traslados hacia los campos de entrenamiento fueron un tema discutido, pero insistió en que, de habérsele consultado, habría intentado resolver la situación para el bienestar del equipo. “Si los jugadores me hubieran dicho que les molestaba algo, lo arreglábamos. Nunca me dijeron nada”, reiteró.

Santi Giménez elogió al resto de entrenadores de la Selección de México que conoció: Martino, Lozano y Aguirre

Santiago Giménez también aprovechó la oportunidad para hablar sobre los entrenadores que estuvieron al frente de la selección mexicana después de Diego Cocca y destacó su relación con cada uno de ellos. En primer lugar, expresó su gratitud hacia Gerardo “Tata” Martino, quien lo convocó por primera vez a la selección mayor cuando tenía apenas 18 años. “Él era clase mundial y me llamó cuando era muy joven. No fui al Mundial, pero hay que respetar las decisiones de un entrenador”, declaró.

Sobre Jaime Lozano, conocido como “Jimmy”, Giménez destacó la cercanía personal que mantuvo con él, además de la confianza que le brindó al darle la titularidad en la Copa América. “Con Lozano, no solo tuvimos una relación profesional, sino también personal. Le dije ‘te apoyo a muerte’ y sentí su respaldo”, explicó.

Finalmente, el delantero mencionó al actual técnico de El Tri, Javier Aguirre, y resaltó la jerarquía que trae consigo, especialmente con la incorporación del exdefensor y capitán de la selección, Rafa Márquez, a su equipo de trabajo. “Es un entrenador de élite”, remarcó.

LA NACION