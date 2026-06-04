La ruptura que sacude al fútbol alemán: Thomas Müller se separó después de 15 años de matrimonio

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, Thomas Müller volvió a ocupar los titulares, aunque esta vez por motivos ajenos al fútbol. El histórico referente de la selección alemana y delantero en el Vancouver Whitecaps F. C. de la Major League Soccer (MLS) confirmó el final de su relación con Lisa Müller, reconocida jinete alemana, poniendo fin a una historia de amor que se extendió durante 17 años y que incluyó 15 años de matrimonio.

La noticia fue confirmada por el diario alemán BILD, que reveló el final de la relación entre Thomas Müller y Lisa Müller. La confirmación oficial llegó a través del abogado de la pareja, Christian Schertz, quien señaló que la decisión fue tomada de común acuerdo y pidió respeto por la privacidad de ambos. “La pareja se separó de mutuo acuerdo hace algún tiempo. No se realizarán más declaraciones”, expresó el letrado al medio alemán.

La llegada de Müller a la MLS habría tenido que ver con la separación (Foto: Instagram @esmuellert)

Si bien la ruptura tomó relevancia en las últimas horas, desde hacía meses circulaban versiones sobre una posible crisis en el matrimonio. En distintos medios europeos se hablaba de un creciente distanciamiento entre el futbolista y la deportista, una situación que, según trascendió, habría estado relacionada con compromisos profesionales y agendas cada vez más difíciles de compatibilizar. La confirmación oficial terminó por poner fin a las especulaciones sobre el estado de la pareja.

Qué se sabe sobre la separación

Thomas Müller y Lisa estuvieron juntos por casi dos décadas

Aunque la pareja no profundizó en los motivos de la ruptura, medios alemanes señalaron que uno de los factores determinantes habría sido el cambio de rumbo en la carrera de Thomas Müller. Tras pasar toda su trayectoria profesional en el Bayern Múnich, el futbolista decidió continuar su carrera en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde se incorporó a los Vancouver Whitecaps. La mudanza implicó un cambio radical en su vida cotidiana y marcó el inicio de una nueva etapa lejos de Alemania.

Por su parte, Lisa Müller optó por permanecer en su país para seguir desarrollando su carrera como jinete profesional y ocuparse del criadero de caballos que ambos construyeron a lo largo de los años. Meses antes de que se confirmara la separación, la propia deportista había reconocido las dificultades que suponía mantener una relación a distancia entre dos continentes.

Tras 17 años juntos, Thomas Müller se separó de su esposa

Thomas y Lisa se conocieron en 2007, cuando recién comenzaban a consolidarse en sus disciplinas, y se casaron dos años más tarde. Con el tiempo se convirtieron en una de las parejas más estables y admiradas del deporte alemán. Sin embargo, la distancia y los distintos proyectos profesionales terminaron pesando en la relación. Tal y como se dio a conocer hasta el momento, la separación se produjo en buenos términos y puso fin a una historia de casi dos décadas que estuvo marcada por el acompañamiento mutuo, el éxito deportivo y una vida compartida tanto dentro como fuera de las competencias.