La selección de la India busca nuevo entrenador a través de LinkedIn

Tras perder las chances de participar de la próxima Copa del Mundo 2026, la selección de la India se enfrenta a un nuevo conflicto interno. La salida del hasta entonces entrenador croata Igor Stimac se produjo esta semana y dejó un importante lugar vacío que la Federación de Fútbol del país asiático que ahora trata de resolver de una insólita manera: a través de LinkedIn, la red social internacional orientada a la búsqueda de empleo.

Tras despedir al anterior DT luego de que el equipo quedara eliminado en la segunda ronda de la fase clasificatoria, el seleccionado estableció una serie de estrictos requisitos para aquellos que quieran aplicar al puesto. “Experiencia mínima de entre 10 y 15 años como entrenador de élite”, “Haber sido futbolista” o “Haber dirigido a un combinado nacional durante la fase de clasificación al Mundial” , son algunas de las pautas principales.

La selección de la India -que actualmente ocupa el puesto 121 en el ranking FIFA compuesto por 210 países- tiene como principal objetivo lograr participar por primera vez de un Mundial, ya que nunca logró ni siquiera llegar a la fase final de la clasificación.

El equipo estableció una serie de requisitos para el puesto vacante.

La búsqueda se encuentra activa en la cuenta de la red social de la All India Football Federation. La misma también solicita a los postulantes enviar junto a sus expectativas salariales un currículum completo y destaca la importancia de ajustarse al presupuesto mientras se alcanza un alto nivel de fútbol y excelencia personal.

Además, la solicitud de empleo incluye un pedido para que los solicitantes envíen sus pretensiones económicas, que no están especificadas en la oferta. Otro de los requisitos tiene que ver con alcanzar “un alto nivel de fútbol y excelencia personal ciñéndose a las directrices presupuestarias”.

Mientras tanto, la Federación de Fútbol de India exigió que el entrenador saliente debe pagar una indemnización por la “terminación del contrato sin causa justa”, y amenazaron con presentar una demanda en caso de incumplimiento. Por su parte, Stimac consideró que su despido fue “poco profesional y poco ético”, y aseguró que nadie de la Federación se había puesto en contacto con él.

“Es una especie de injusticia para mis jugadores, porque estuvimos muy cerca de ganar este partido y clasificarnos para la tercera ronda, pero no pudo ser”, había expresado Stimac la semana pasada, tras perder en la tercera etapa de clasificación ante Qatar, con un partido que concluyó con la victoria del equipo del emirato por 2-1. Y agregó: “Qatar tuvo suerte, sobre todo porque remontó el 1-0 en contra con un gol irregular. Puedo confirmarlo ahora porque vi la repetición. Toda la pelota estaba afuera de la cancha y el gol fue válido. No debería ocurrir en el fútbol actual, porque ese gol cambió todo en este partido. Le podría haber pasado a Qatar y diría lo mismo. No busco excusas, pero me entristece cuando tenés a 23 chicos trabajando muy duro y viviendo el sueño de poder lograr algo y ese sueño se aniquila porque no impedimos que ocurran estas cosas”.

