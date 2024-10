La mamá de Lali Espósito habló en profundidad sobre su lucha contra el cáncer

Escuchar

En el mes de la concientización sobre el cáncer de mamá, María José Riera, madre de Lali Espósito, estuvo invitada al ciclo de streaming que Ana Laura, su hija mayor, conduce junto a Flor Jazmín Peña y La Joaqui, y se sinceró sobre el duro momento que le tocó atravesar por la enfermedad.

Lali Espósito junto a Majo, su mamá, mientras estaba luchando contra el cáncer de mamá

“Hice todo lo que tenía que hacer, incluido raparme y perder todo mi pelo”, comenzó diciendo la madre de la intérprete de Fanático en Patria y Familia (Luzu TV). En ese momento, su hija la interrumpió: “Que te resististe un poco al principio”. “Sí, hasta que entendí que también tenía que enfrentar eso y que era mejor eso que lo que me estaba pasando”, agregó.

En ese sentido, destacó que cada uno atraviesa la enfermedad de diferente manera y se refirió a la función que cumplen las emociones negativas al momento de contraer alguna afección. “No quiero dar un mensaje con todo lo que sucede con los procesos, porque no me corresponde a mí darlo y porque todos son distintos, pero sí quiero decir, justamente con respecto a la fecha, es que le den bola al cuerpo y a las emociones”, señaló.

Lali junto a su mamá

Asimismo, Majo reveló que mientras luchaba contra el cáncer decidió separarse, tras 35 años de matrimonio. “Cuando estás en un estado de vulnerabilidad, lo que menos necesitás es la angustia del otro, necesitás que el otro te ponga el hombro. Yo no me podía bancar la angustia del otro, porque apenas podía con la mía y no quería arrastrar a alguien que no podía pasar por ese proceso por otros motivos a que lo viva. Así que decidí tomar otro camino”, sostuvo.

Por aquel entonces, Lali se encontraba viviendo en España por su trabajo en Sky Rojo, la serie de Netflix que alerta sobre la trata de personas. A través de un Zoom, Riera le comunicó a la artista que iba a separarse de su padre y ella le ofreció su casa de Buenos Aires. “Fui con una cafetera, la computadora y los libros, nada más. Y en esa casa se armó un espacio donde se vinieron a vivir todas mis amigas conmigo y se turnaban para cuidarme”, explicó.

Aunque actualmente está libre de cáncer, contó que tiene que tomar algunos medicamentos. “Tomo una medicación que inhibe las hormonas para que, si alguna célula queda dando vueltas, no tenga de dónde agarrarse”. Asimismo, cuida de su salud física: “Hago ejercicio cinco días a la semana, juego al paddle, hago gimnasia, voy y vengo (...) Este es el único envase que tenemos”.

Por último, la mujer contó que el día que terminó con el tratamiento en el Hospital Austral, quiso sacarse una foto con una copa de fútbol que estaba en el lugar. “Yo la veía siempre arriba del escritorio de la secretaria y pensaba que el día que termine mis sesiones le iba a pedir la copa. El día que terminé levanté la copa, me saqué la foto y se la mandé a mis hijos”. “Y todos respiramos”, agregó Anita, visiblemente emocionada.

El día que Majo Riera terminó su tratamiento en el Hospital Austral

Tras su entrevista, desde el perfil de Instagram del ciclo de streaming compartieron el recorte del momento, el cual no tardó en recibir mensajes llenos de cariño. “Si ya la amábamos a Majo solo por haber traído al mundo a Lali, después de escucharla hoy hay que hacerle un altar”; “Ahora se entiende todo. ¿Cómo no van a existir @lali y @anitaesposito29 con esa madre? Qué mujer espectacular”; y “¡Qué hermosa! Gracias por compartir tu historia motivadora. Es un gran mensaje y lleno de amor”, fueron solo algunos de ellos.

LA NACION