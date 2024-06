Las fotos inéditas de la infancia de Diego Maradona que se viralizaron en redes y emocionaron a sus fans

Escuchar

El 25 de noviembre de 2020 es una fecha que quedará marcada para siempre en los aficionados del fútbol. Ese día, a los 60 y por una insuficiencia cardíaca, murió Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador del mundo. A lo largo y ancho del país se lloró su partida y cientos fanáticos se acercaron a la Casa Rosada para despedirlo entre lágrimas y con las camisetas número “10″.

El legado de Diego continua y se mantiene vivo en sus memorables acciones deportivas y sobre todo en sus hijos, Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando. En las últimas horas, en tanto, los fans se encontraron con un inesperado regalo. En las redes sociales se viralizaron una serie de fotos de su infancia, cuando daba sus primeros pasos con la pelota en los pies con Cebollitas. Si bien no hay mucha información sobre las imágenes, el solo hecho de que aparecieran conmovió profundamente a los hinchas.

Las fotos de Diego Maradona que revolucionaron las redes sociales (Foto: X @WalterRotundo)

Las fotos de Diego Maradona que revolucionaron las redes sociales (Foto: X @WalterRotundo)

El jueves, el usuario de X Walter Rotundo, quien según la descripción de su perfil es un gran fanático de Maradona, compartió una serie de fotos en blanco y negro donde se pudo ver a Maradona pequeño, sentado en el césped durante un entrenamiento. “Desconozco de qué cajonera salieron estas fotos hasta hoy nunca vistas del ‘Diego Cebollita’. Pero se agradece a quién les sacó el polvo y las compartió”, expresó el hombre y terminó con la frase “Es un muerto que no para de nacer...”, que corresponde a la canción “Murguita del Sur” de Bersuit Vergarabat.

En las fotos se pudo ver a Diego con el torso descubierto, unos shorts y zapatillas en lo que parecía ser un entrenamiento. En tres de las imágenes apareció sentado en el césped con las manos sobre las rodillas flexionadas. En una cuarta imagen, en tanto, posó junto a sus compañeros de los Cebollitas, la categoría infantil de Argentinos Juniors en el que jugó desde 1969 a 1973.

Las fotos de Diego Maradona de pequeño que se viralizaron en X (Foto: X @WalterRotundo)

Diego Maradona junto a sus compañeros de Cebollitas (Foto: X @WalterRotundo)

Asimismo, en una segunda publicación el usuario de X agregó una foto más de los jóvenes jugadores junto a Francis Cornejo, quien fue el Director Técnico del equipo infantil, y además la persona “descubrió” a Diego. “Para cerrar esta serie maravillosa de imágenes, una con el hacedor de los Cebollitas. El segundo papá de Diego y de todos esos pibes. Sin Francis, no hubiera habido Maradona”, expresó el fan.

Los jóvenes futbolistas con su DT, Francis Cornejo (Foto: X @WalterRotundo)

Si bien no se pudo determinar la fecha de las fotos, como Diego jugó con las inferiores del equipo de Paternal entre 1969 y 1973, el futbolista tendría entre 9 y 13 años en el momento en que fueron tomadas. Rápidamente, la publicación se viralizó y los usuarios de X no tardaron en reaccionar. “Qué hermosura, ¡gracias por compartirlo! Me mata la mirada de Diego”; “Tremendo” y “El Pibe de Oro”, comentaron los aficionados.

Dalma Maradona compartió algunas fotos de su padre y emocionó a todos

Las imágenes viralizadas llegaron hasta Dalma Maradona. La hija de Diego compartió en sus stories de Instagram algunas postales adicionales de su padre que corresponden al mismo álbum de fotos y les agregó algunos corazones rosa a las imágenes. Esto dio cuenta de su emoción y también de que sabía lo que esto podía significar para los fanáticos de su padre.

Dalma Maradona agregó postales de su padre cuando era pequeño (Foto: Instagram @dalmamaradona)

Dalma reparó en las similitudes de su padre y su sobrino, Benjamín Agüero (Foto: Instagram @dalmamaradona)

La hija de Diego compartió otras fotos de la misma época (Foto: Instagram @dalmamaradona)

Pero, eso no fue todo. En una de las fotos reparó en las similitudes de un pequeño Diego y Benjamín Agüero, hijo de su hermana Giannina Maradona y Sergio ‘Kun’ Agüero.“¿Benja sos vos?”, comentó al advertir un parecido entre abuelo y nieto. Sin dudas, se trató de una secuencia de imágenes que conmovió a todos los fanáticos del “10″.

